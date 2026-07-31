Отец и три сына: как семья участника СВО из Татарстана помогает фронту

Житель Татарстана Ильсур в 2022 году отправился в зону специальной военной операции вслед за старшим сыном. Сегодня на передовой находится и младший сын, а третий готовится к осеннему призыву. Сам Ильсур уже вернулся домой, однако продолжает помогать военнослужащим, участвуя в отправке гуманитарных грузов.

Очередную партию помощи для бойцов собрали волонтеры и общественные организации из Набережных Челнов, Казани, Елабуги, Актаныша, Мензелинска, Менделеевска, Тукаевского района и других муниципалитетов Татарстана.

В состав груза вошли автомобиль «Нива», генераторы, квадрокоптеры, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, антидроновые одеяла, а также личные посылки для военнослужащих.

Как рассказал Ильсур, служба стала делом нескольких поколений его семьи.

«У меня три сына и дочь. Старший сын – офицер, служит с 2014 года. Младший после армии подписал контракт. Третий закончил учебу и этой осенью отправится служить. А я в 2022 году ушел по мобилизации, потому что сын уже воевал», – рассказал он.

Автомобиль, вошедший в состав гуманитарного конвоя, предназначен именно для подразделения, где проходит службу его сын.

По словам военнослужащего с позывным Мичман, который также участвовал в отправке груза, поддержка из дома имеет для бойцов особую ценность.

«Очень греют душу письма и открытки из детских садов и школ. Это и есть наш надежный тыл. Самое важное – чувствовать, что тебя дома поддерживают и ждут», – отметил он.

Для самого Мичмана примером мужества остается прадед – участник Великой Отечественной войны, танкист, получивший тяжелое ранение в 1945 году.

Гуманитарную помощь удалось собрать всего за две недели. Как отметили организаторы, столь короткие сроки стали возможны благодаря активному участию жителей республики.

«В этот раз отправляем помощь бойцам, госпиталям и воинским подразделениям, находящимся в Донецкой и Херсонской областях. В составе груза – автомобиль «Нива», генераторы, маскировочные сети, медикаменты и продукты питания», – сообщил председатель Союза войск правопорядка Татарстана Ринат Мирзаянов.

По словам заместителя председателя Союза войск правопорядка Татарстана Гулины Иделбаевой, только квадрокоптеров в этот раз приобрели почти на 2 млн рублей.

Волонтеры отмечают, что сегодня на передовой востребовано практически все: средства технического оснащения, маскировочные сети, медикаменты, продукты, одежда и антидроновые одеяла.

«Плетем маскировочные сети, готовим травяные чаи, чак-чак, собираем именные посылки. Стараемся отправить все, что может пригодиться нашим ребятам», – рассказала волонтер Илина Арасланова.

Гуманитарный груз уже доставлен адресатам. Тем временем волонтеры приступили к подготовке новой отправки: продолжают плести маскировочные сети, шить антидроновые одеяла, готовить сухие супы и собирать очередные посылки для военнослужащих.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой