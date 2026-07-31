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На главную ТИ-Спорт 31 июля 2026 16:49

Российские прыгуны в воду взяли серебро на ЧЕ по водным видам спорта в Париже

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Российские прыгуны в воду взяли серебро на ЧЕ по водным видам спорта в Париже
Фото: europeanaquatics.org

В Париже стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. В первый день медали разыграли прыгуны в воду в командном турнире.

Российские спортсмены (Екатерина Беляева, Руслан Терновой, Надежда Трифонова, Григорий Иванов), выступающие на соревнованиях под нейтральным флагом, заняли второе место – набрали 385,80 балла.

Победили итальянцы – 410,60 балла, бронза у Украины – 368,20 балла.

Добавим, чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.

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