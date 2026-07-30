Член общественного совета при МВД РТ ознакомилась с работой участкового в Казани

Фото: © канал МВД по РТ в МАКС

Член Общественного совета при МВД по РТ, главный издательского дома «Мир без границ» Марина Губина посетила опорный пункт полиции ОП «Вишневский». Об этом сообщает МВД Татарстана.

Визит Марины Губиной состоялся сегодня в рамках акции «Гражданский мониторинг». Участковый уполномоченный полиции ОП «Вишневский» Лилия Иматдинова рассказала гостье о своей работе. Так, на участке, который входит в сферу ответственности Иматдиновой, проживает порядка 15 тыс. человек.

Кроме того, сотрудница полиции отметила, что зачастую численность граждан на ее участке увеличивается за счет многочисленных туристов, поскольку в центре города достаточно гостиниц, хостелов и съемного жилья. В учебное время количество людей увеличивается за счет российских и иностранных студентов, проживающих в общежитиях.

Фото: © канал МВД по РТ в МАКС

Марина Губина осмотрела место приема граждан, убедилась в наличии информации, необходимой для сведения населения. Кроме того, она присутствовала при приеме Лилией Иматдиновой заявителя.

Член Общественного совета при МВД по РТ оценила деятельность участкового уполномоченного полиции как соответствующую установленным требованиям.