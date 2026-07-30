Забота о людях – главный приоритет: подведены итоги народной программы за 5 лет

За последние пять лет в Татарстане построено множество спортивных, культурных, образовательных и социальных объектов. Регион делает ставку на адресную помощь семьям с детьми, сохранение традиционных семейных ценностей. Итоги реализации народной программы обсудили сегодня на форуме «Работаем на результат!» в лицее №146 в Казани.

Как сообщил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Ренат Шамсутдинов, за пять лет количество спортивных объектов в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах выросло с 323 до 644, 68% жителей занимаются спортом. Обновлены спортшкола «Мотор», стадион «Кожаный мяч». В школе № 49 появился культурно-спортивный комплекс и спортзал. Оборудованы баскетбольно-волейбольные площадки и хоккейные коробки в школах № 115, 170 и в гимназии № 14.

«За пять лет капитальный ремонт прошел в 1 603 многоквартирных домах, из них 227 – в нашем районе. С начала программы Раиса РТ Рустама Минниханова «Наш двор» в республике благоустроены 2 754 двора. В этом году работы ведутся на 400 площадках. За шесть [лет] реализации программы в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах комплексно благоустроены 253 двора. В этом году программа коснулась 45 пространств», – сообщил Шамсутдинов.

Масштабно реализуется проект «Добрая Казань», созданы тренировочные квартиры и инклюзивные центры. Один из таких открылся по ул. Голубятникова, это первый в России специализированный мультиформатный центр для подростков с ментальными нарушениями. Концепция его работы разрабатывалась с участием матерей особых детей.

«В Казани проводится целый комплекс мероприятий в поддержку военнослужащих и их близких. С начала СВО собрано и отправлено более 1 600 тонн гуманитарной помощи. Это не только вещи первой необходимости и продукты питания, но и строительные материалы, специальная военная техника, автомобили, мотоциклы и многое другое», – сказал Шамсутдинов.

Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова сообщила, что Татарстан делает ставку на адресную помощь, чтобы каждая нуждающаяся семья получала необходимую поддержку. Особое внимание уделяется семьям с детьми, пожилым, малоимущим, людям с ограниченными возможностями.

«Забота о людях – главный приоритет нашей республики. За последние 5 лет в республике сделано много. Сегодня предоставляются 65 мер поддержки, строятся детские сады, школы, спортивные комплексы, поликлиники, развита досуговая и культурная инфраструктура. Адресную помощь получают более 59 тысяч многодетных семей. С прошлого года введены новые дополнительные демографические инициативы», – рассказала она.

Для студенческих семей появилась новая выплата – 100 тыс. рублей при ранней постановке на учет по беременности. Работают пункты проката предметов первой необходимости, предоставляется услуга «социальная няня», а также компенсируется 30% стоимости обучения в колледже для детей из многодетных семей.

В республике реализуются четыре государственные жилищные программы для молодых семей. Многодетные семьи с пятью и более детьми, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получают сертификаты на жилье. С 2007 года жилищные условия улучшили 650 семей. В следующем году предусмотрено 274 млн рублей для обеспечения жильем еще 22 семей.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что Татарстан входит в тройку лидеров по качеству жизни. Здесь самый низкий уровень населения с доходами ниже прожиточного уровня.

«Татарстан – крупный промышленный флагман. Здесь работают 427 стратегических предприятий, 62% населения заняты не только в бизнесе, но и на предприятиях, где создается продукция. Каждый третий грузовик – «КАМАЗ», каждая четвертая продукция полиэтилена и полимеров выпущена нашими предприятиями», – сказала Зарипова.

Депутат Госдумы РФ от РТ Марат Нуриев сообщил, что за пять лет получил от жителей больше 1,2 тысяч обращений на разные темы. В основном это вопросы из сферы ЖКХ, связанные с коммунальными тарифами, работой мусорных площадок, а также с проблемой безнадзорных животных. Все они оперативно решаются.

«За три года в Ново-Савиновском районе капитально отремонтированы 104 многоквартирных дома на 1,8 млрд рублей, отремонтированы десять школ, к учебному году будет завершен ремонт школы № 89 на Академика Лаврентьева. Ведутся работы по строительству мини-площадок для футбола, баскетбола при спортивной школе «Волна». Полностью реконструирован и расширен детский сад № 302», – добавил Нуриев.

На встрече собрались работники предприятий и организаций, общественных объединений, участники специальной военной операции и члены их семей.