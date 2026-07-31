Ильшат Аминов: «Можно увидеть образ будущего, который рисуют партии и кандидаты»

Избирательная кампания в Татарстане переходит к следующему этапу – агитации. Одной из ее главных задач станет качественное информирование избирателей, подчеркнули председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев и гендиректор ТНВ, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.





Андрей Кондратьев: «Поскольку у нас три дня голосования, то есть многодневное голосование, «дня тишины» у нас нет»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Регистрация кандидатов по федеральным партийным спискам уже завершена

С 22 августа в России начнется агитационный период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы IX созыва, который продлится до 18 сентября. Об этом сегодня сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев в информационном центре «Точка выбора».

«Поскольку у нас три дня голосования, то есть многодневное голосование, «дня тишины» у нас нет», – подчеркнул Кондратьев.

По его словам, регистрация кандидатов по федеральным партийным спискам уже завершена. В Татарстане участие в выборах принимают 84 кандидата по федеральному округу. Кроме того, продолжается регистрация кандидатов по шести одномандатным округам.

«Мы последовательно переходим от одного этапа кампании к другому, завершается регистрация кандидатов. Впереди агитационный период, реализация проекта «ИнформУИК». Для нас чрезвычайно важно, чтобы каждый избиратель Татарстана своевременно получил всю необходимую информацию о выборах, мог воспользоваться всеми удобными сервисами избирательной системы», – отметил Кондратьев.

Ильшат Аминов в свою очередь подчеркнул важную роль средств массовой информации в предстоящих выборах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас очень профессиональный журналистский корпус»

Гендиректор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов в свою очередь подчеркнул важную роль средств массовой информации в предстоящих выборах. По его словам, главная задача журналистов – сделать выборы открытыми и понятными для всех избирателей.

«У нас очень профессиональный журналистский корпус, который сделает всё, чтобы эти выборы были открытыми и понятными для людей. Люди прежде всего должны быть информированы как о ходе выборов, так и о ходе голосования. Я считаю, что это очень важная миссия журналистов», – подчеркнул Аминов.

Он отметил, что в современном информационном поле около 90% составляет так называемый информационный шум. Именно поэтому людям важно иметь некие островки стабильности, где предоставляется качественная, проверенная информация.

«Потому что этим занимается профессиональный человек, который проверяет информацию, факт-чекингом занимается. Который три раза проверит и один раз опубликует, а не наоборот», – заявил гендиректор ТНВ.

Ильшат Аминов рассказал, что получает удовольствие от каждой избирательной кампании, так как это прекрасная возможность пообщаться с социально активными людьми и увидеть некий образ будущего, который рисуют партии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Можно увидеть некий образ будущего, который рисуют партии»

Он также рассказал, что получает удовольствие от каждой избирательной кампании, так как это прекрасная возможность пообщаться с социально активными людьми и увидеть некий образ будущего, который рисуют партии.

«Это весело, интересно, потому что приходят разные люди и рассказывают фантастические вещи, стараясь понравиться избирателям. И в то же время можно увидеть некий образ будущего, который рисуют партии, политические силы, кандидаты. Причем все они видят будущее по-разному», – отметил Аминов.

Он добавил, что в предстоящих выборах будет очень четкий контроль, чтобы всем партиям были предоставлены абсолютно равные условия.

«Это, пожалуй, самое главное, что всем будут предоставлены равные возможности. Мы, по крайней мере, за этим очень четко следим. Равные возможности для того, чтобы донести свою позицию до избирателей, до народа», – подчеркнул Аминов.

Осенью в Татарстане, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва. Одновременно в республике состоятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу №50. Также жители ряда муниципалитетов изберут депутатов на освободившиеся места в представительных органах местного самоуправления. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября 2026 года.