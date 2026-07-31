Фонд «Нэфис» отправил помощи в зону СВО на 1,5 млрд рублей

Ирек Богуславский в 2020 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благотворительный фонд «Нэфис» за время проведения специальной военной операции направил в новые регионы и на помощь бойцам гуманитарной и шефской помощи на 1,5 млрд рублей. Об этом на форуме «Работаем на результат!» сообщил депутат Государственной Думы России от Татарстана Ирек Богуславский.

«За весь период мы отправили порядка 3 тыс. тонн гуманитарной помощи. Это порядка 200 машин на общую сумму около 1,5 млрд рублей», – рассказал парламентарий.

Благотворительный фонд «Нэфис» был создан в 2023 году. Его задачей стало поддержка участников спецоперации и их семей.