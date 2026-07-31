Энергетики ТГК-16 попадут на Электронную доску почета РТ

Фото: пресс-служба АО «ТГК-16»

С 1 августа текущего, 2026 года в Татарстане заработает электронная доска почета. АО «ТГК-16» представило семь кандидатов для размещения на новом ресурсе. Все они прошли отборочный тур и будут размещены на доске почета, сообщает пресс-служба компании.

Отбор прошли следующие номинанты:

машинист котлов 4-го разряда Марат Закиров;

начальник отдела реализации тепловой энергии и топливообеспечения Станислав Семенов;

заместитель начальника отдела ПТО Наталья Закамская;

начальник отдела экономики и финансов Елена Дорофеева;

заместитель начальника химического цеха Алина Фатыхова;

инженер-программист отдела информационных систем управления Эльвира Ахметгалиева;

инженер химического цеха Наталья Безбородова.

«Для меня стало полной неожиданностью, когда руководство объявило о решении разместить на электронную доску почета мою анкету с фотографией. Понимаю, что это большой груз ответственности – быть на виду у всей республики. Думаю, папе было бы приятно. Он свою жизнь посвятил энергетике. Был ветераном отрасли. С ранних лет для себя твердо решил пойти по стопам отца», – рассказал Станислав Семенов, принимавший активное участие в переговорах между крупными поставщиками технологического топлива и потребителями тепловой энергии, что принесли значительный финансовый результат для компании.

Для Натальи Безбородовой работа в энергетике также является семейной традицией: ее отец долгие годы трудился начальником смены станции на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). «Интерес к точным наукам проявился еще в школьные годы. Походы с папой на ТЭЦ и большие блестящие кнопки определили выбор профессии», – заметила она.

При этом Безбородова параллельно работе на Нижнекамской ТЭЦ занимается научными изысканиями, являясь лауреатом второй премии международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли.

«Каждый сотрудник уникален. При выборе кандидатов учитывались не только профессиональные качества, но и навыки, опыт, внутренняя мотивация, а главное – отношение к общему делу», – прокомментировал критерии отбора претендентов на доску почета генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

С 1 августа 2026 года в Татарстане заработает электронная доска почета – аналог существующих с советских времен стендов с портретами. Фотографии и краткая информация о лучших сотрудниках предприятий промышленности, чиновниках и работниках бюджетной сферы будут размещены на ресурсе на один год.

Учредил электронную доску почета 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.