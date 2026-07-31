По нацпроекту «Экологическое благополучие» в РТ расчистят русла трех крупных рек

Пилотный проект по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани близится к завершению. Готовность объекта составляет почти 95%, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Работы стартовали в 2021 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», который теперь входит в нацпроект «Экологическое благополучие». Общая стоимость проекта – 8,1 млрд рублей. После завершения в оборот вернутся более 140 гектаров восстановленных земель на берегу Волги, а условия проживания улучшатся для миллиона казанцев. По словам министра экологии Татарстана Азата Зиганшина, это самый масштабный природоохранный объект региона в текущем пятилетии.

До 2030 года в республике в рамках федерального проекта «Вода России» будет расчищено 38,2 км русел водных объектов. Работы уже идут на реке Мелекеске в Набережных Челнах – выполнено около 40% от запланированного объема. На 2026 год на этот объект предусмотрено 168,6 млн рублей.

Расчистка реки Челна стартует в 2027 году и приурочена к 50-летию КАМАЗа и 400-летию Набережных Челнов. Самый крупный объект – река Нокса в Казани (почти 28 км) – обойдется примерно в 798 млн рублей, работы запланированы на 2028–2030 годы.

Кроме того, у республики есть готовая проектно-сметная документация на расчистку еще 50 малых рек на сумму более 2 млрд рублей, которые будут поэтапно включаться в планы.

Работы проводятся благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие».