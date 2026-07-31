Устная история и практическая физика: как могут измениться экзамены в России

Устная история станет обязательной для девятиклассников

Модель устного экзамена по истории для девятиклассников сейчас разрабатывает Рособрнадзор. Глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что испытание должно стать обязательным с 2028 года. До запуска его планируют опробовать в разных регионах и школах, а затем доработать с учетом замечаний учителей.

В Министерстве просвещения рассчитывают, что устный экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут составлены на основе материалов единых государственных учебников, которые сейчас разрабатываются.

По замыслу ведомства, экзамен должен показать, насколько школьники понимают исторические процессы, умеют аргументировать или опровергать различные мнения и формировать собственное отношение к историческим событиям и личностям.

При этом введение устной части затронет не только девятиклассников. Рособрнадзор уже начинает разработку моделей устных блоков для гуманитарных предметов в старших классах. По словам Музаева, первым кандидатом для такого изменения станет история: ориентиром для появления устной части в ЕГЭ он назвал 2030 год. Следующим предметом, вероятнее всего, станет литература.

Музаев отметил, что между разработкой модели экзамена и ее полноценным запуском обычно проходит четыре-пять лет. Поэтому нынешним выпускникам переживать из-за возможных изменений не стоит. Максимум, что может их ожидать, – участие в апробации новых форматов, чтобы разработчики получили обратную связь.

Средний балл вырос до 63,06, а число стобалльников достигло почти 2 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выпускник должен уметь не только знать материал, но и грамотно формулировать мысли»

Обсуждение изменений в экзаменах проходит на фоне работы над едиными государственными учебниками. Советник Президента России Елена Ямпольская поддержала идею устных частей в гуманитарных предметах. Она считает, что выпускник должен уметь не только знать материал, но и грамотно формулировать мысли, давать аргументированные ответы, понимать дополнительные вопросы и быстро на них реагировать.

По мнению Ямпольской, отдельный школьный предмет «культура речи» для этого не потребуется. Она считает, что необходимые навыки будут формироваться в рамках обновленных учебников русского языка и литературы.

Ямпольская также отметила рост результатов ЕГЭ по русскому языку в 2026 году. Средний балл вырос до 63,06, а число стобалльников достигло почти 2 тыс. человек против менее 1,5 тыс. годом ранее. По ее прогнозу, показатели могут улучшиться после синхронизации экзаменационных материалов с едиными государственными учебниками.

Ожидается, что это произойдет в июне 2029 года. По словам советника Президента, школьник, который учился по учебнику и работал с его материалами, не должен сталкиваться на экзамене с неожиданными заданиями.

В ЕГЭ по физике и химии хотят добавить практическую часть

Отдельно Рособрнадзор работает над изменением экзаменов по естественно-научным предметам. В перспективе в ЕГЭ по физике и химии может появиться практическая часть. Уже в следующем учебном году ведомство намерено провести апробацию новых моделей в отдельных регионах и школах.

По словам Музаева, окончательное решение о переходе к практической части будет зависеть в том числе от готовности региональной инфраструктуры и результатов апробации. Нововведение должно помочь школьникам лучше применять полученные знания на практике, а также учесть требования российских вузов.

В ближайшие годы российские школьники могут столкнуться сразу с изменениями в экзаменационной системе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число лидеров по стобалльным результатам ЕГЭ

На фоне возможных изменений Татарстан остается одним из лидеров по результатам ЕГЭ. По итогам основного периода экзаменационной кампании 2026 года в республике насчитали 459 стобалльных работ. По этому показателю Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством максимальных результатов.

Таким образом, в ближайшие годы российские школьники могут столкнуться сразу с несколькими изменениями в экзаменационной системе: обязательной устной историей в 9-м классе, возможной устной частью ЕГЭ по истории и литературе, а также практическими заданиями по физике и химии. При этом новые форматы планируют сначала тестировать и только после апробации вводить в основной экзамен.