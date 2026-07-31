Нижнекамка за три месяца связала более 50 чебурашек-талисманов для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жительница Нижнекамска Алсу Мингазова за три месяца связала более 50 чебурашек-талисманов для участников специальной военной операции. Очередную партию игрушек она передала в городской пункт сбора гуманитарной помощи на улице Химиков, 72б, откуда их отправят на передовую.

По словам волонтера, на такие обереги сегодня есть большой запрос от военнослужащих. Некоторые из ранее отправленных чебурашек уже находятся у бойцов.

«Это даже в удовольствие. За два-три вечера можно связать одного чебурашку», – рассказала Алсу Мингазова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Она отметила, что в формате брелока талисманы удобнее использовать: их можно прикрепить к рюкзаку или элементам экипировки. Волонтеры изготавливают чебурашек с российским триколором, символикой Z, а также с именными надписями и позывными военнослужащих.

По словам Мингазовой, связать такой талисман сможет практически каждый, кто владеет вязанием крючком. Она готова поделиться схемой изготовления со всеми желающими.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Вместе с талисманами в пункт сбора гуманитарной помощи продолжают поступать и другие необходимые вещи. Так, сотрудники детского сада №60 передали волонтерам три маскировочные сети, детские рисунки и 15 тыс. рублей, собранные во время благотворительной акции.

«Мы провели акцию вместе с родителями и сотрудниками, чтобы помочь приобрести материалы для плетения маскировочных сетей», – рассказали представители детского сада.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Как сообщила председатель СТОС микрорайонов №8 и №11 Наталья Суворова, акция «Талисман герою» стартовала в Нижнекамске весной. За это время военнослужащим уже передали тысячи игрушек, однако потребность в них сохраняется.

«Ребятам очень приятно получать такие талисманы. Мы передаем их контрактникам и бойцам, которые приезжают в отпуск. Если у кого-то есть возможность связать такой оберег, будем рады любой помощи», – отметила она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помимо талисманов, в пункте продолжается сбор гуманитарной помощи для военнослужащих.

Волонтеры принимают медикаменты, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, электроинструменты и другие необходимые вещи.

Фото: ©

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