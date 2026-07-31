Водителя, влетевшего в двоих мужчин в Казани и уехавшего с места ДТП, арестовали

В Казани поймали водителя, который сбил двоих мужчин и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает МВД по РТ. Сегодня Приволжский районный суд заключил нарушителя под стражу.

Напомним, происшествие случилось вчера ночью напротив дома № 1Б по улице Ольховой. Согласно данным правоохранителей, неустановленный водитель ехал по улице Советской, со стороны трассы М-7. На высокой скорости он сбил двоих мужчин, которые стояли на проезжей части. 32-летний пешеход скончался на месте. Водитель покинул место ДТП. Момент наезда попал на видео.

Полицейские задержали нарушителя в кратчайшие сроки. Им оказался 31-летний мужчина. Вину он признал, в содеянном раскаялся. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян, кроме того, водительских прав у него нет.