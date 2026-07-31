Количество случаев заражения мышиной лихорадкой в Татарстане выросло в два раза

В Татарстане количество случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечными синдромом, или так называемой мышиной лихорадкой, выросло в два раза. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Геморрагическая лихорадка с почечными синдромом – сезонная инфекция, которая пока еще остается актуальной в этом году. Мы находимся в очередном циклическом подъеме заболеваемости. Для Республики Татарстан цикличность составляет три-четыре года. Как раз в прошлом году начался очередной подъем. На сегодняшний день за семь месяцев зарегистрировано 324 случая заболевания. Это выше, чем за аналогичный период прошлого года, в два раза», – рассказала Любовь Авдонина.

При этом статистика держится на уровне средних многолетних показаний, добавила она.

«На сегодня мы отмечаем, что количество зараженных грызунов в природных условиях пока еще остается высоким. Инфицированность грызунов вирусом геморрагической лихорадки с почечными синдромом также выше средних многолетних показателей», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Она предупредила, что в период сбора ягод и грибов в лесах, а также сбора урожая на сельскохозяйственных участках необходимо соблюдать все меры профилактики.

«Заболевание очень серьезное, поражаются почки. Процент летальных исходов тоже довольно высокий, поэтому меры профилактики соблюдать очень важно с учетом того, что вакцинации от этой лихорадки, к сожалению, пока нет», – рассказала Любовь Авдонина.