Школьники Альметьевска изготовили окопные свечи и нашлемники
Воспитанники подросткового клуба «У Тукая» в Альметьевске присоединились к акции помощи участникам специальной военной операции. В День Тыла Вооруженных сил России около 30 ребят собрались, чтобы изготовить окопные свечи и нашлемники, которые вместе с гуманитарным грузом отправят военнослужащим.
К акции присоединились воспитанники клубов «Луч», «Спартак» и «Юность». В одном помещении ребята заливали окопные свечи, в другом плели маскировочные нашлемники. Педагоги помогали только на отдельных этапах, основную работу дети выполняли самостоятельно.
Для воспитанника клуба «У Тукая» Ярослава Устинова участие в акции имеет личное значение – в зоне специальной военной операции служит его дядя.
«Окопные свечи помогают подогреть еду, осветить помещение и окопы. Не знаю, дошли ли до дяди мои свечи и письма, но надеюсь, что доходят», – рассказал школьник.
По словам заведующей молодежно-подростковым клубом «У Тукая» Татьяны Паксялиной, идея провести мастер-класс появилась во время очередного сбора гуманитарной помощи.
«Мы с ребятами решили, что тоже хотим поучаствовать и помочь. Им интересно не просто наблюдать, а самим нарезать картон, растапливать парафин и заливать свечи», – отметила она.
Помимо окопных свечей и нашлемников воспитанники подростковых клубов регулярно пишут письма военнослужащим.
Готовые изделия передадут в волонтерский штаб «ZA СВОих», откуда они будут отправлены в составе очередного гуманитарного груза в зону специальной военной операции.
Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой.