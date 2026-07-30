Фильмы из Казахстана представили на III кинофестивале «Каракуз фильм»

Казахстанские кинематографисты приняли участие в III Международном кинофестивале зрительских симпатий «Каракуз фильм», который проходит в Альметьевске с 27 июля по 1 августа. В этом году мероприятие впервые обрело международный статус, объединив режиссеров, продюсеров и зрителей из России, Казахстана, Китая, Италии, Франции, Узбекистана и других стран, сообщают организаторы события.

Во второй фестивальный день зрителям представили сразу два фильма из Казахстана: семейную драмеди «Кызым» («Дочки») режиссера Олжаса Нурбая и основанный на реальных событиях вестерн «Степь» режиссера Максима Акбарова.

Российские зрители на «Каракузе» впервые увидели фильм «Кызым», рассказывающий историю трех сестер, решивших устроить личную жизнь своего одинокого отца. Однако поиски новой спутницы жизни для него постепенно превращаются для героинь в путь к переосмыслению себя, раскрывая глубокую связь поколений и ценность семейных отношений.

После показа состоялась встреча зрителей с продюсером фильма Максимом Акбаровым. По его словам, одной из главных задач создателей картины было привлечь внимание к теме взаимоотношений между родителями и детьми.

«Этим фильмом мы хотели показать, какой бывает любовь между отцом и дочкой. Это особенное чувство, особенная связь. Мы знаем об этих проблемах и стараемся деликатно говорить о них, чтобы они становились заметнее и для общества, и для тех, кто принимает решения», – пояснил кинематографист.

Следом зрителям представили полнометражную картину «Степь», в работе над которой Максим Акбаров участвовал уже как режиссер. Основанный на реальных событиях фильм стал его дебютом в полнометражном игровом кино. В числе достижений картины – призовые места на Минском международном кинофестивале «Лістапад», награда International Police Award Arts Festival в номинации «Лучшая драма» и участие в кинофестивале «Бастау», на котором и состоялась казахстанская премьера фильма.

Одной из ключевых особенностей кинофестиваля «Каракуз фильм» являются открытые встречи зрителей с создателями картин после каждого показа. Такой формат позволяет не только познакомиться с новыми фильмами, но и обсудить их идеи, творческий процесс и актуальные темы напрямую с авторами, подчеркивают организаторы кинофорума.

III Международный кинофестиваль зрительских симпатий «Каракуз фильм» проходит с 27 июля по 1 августа. В конкурсной и внеконкурсной программах представлены более 30 игровых, документальных и короткометражных фильмов. Победителей традиционно определяют сами зрители по итогам открытого голосования после каждого показа.

В 2026 году главные награды фестиваля вручат в пяти номинациях: Гран-при, «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм» и Приз детских зрительских симпатий. Кроме того, организаторы и партнеры подготовили специальные призы для авторов лучших работ.