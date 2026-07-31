После аномальной жары конца июля август в Татарстане выдастся более прохладным

Конец июля на Волге

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В августе на смену аномальной жаре последней декады июля в Татарстане придет куда менее жаркая, хотя и превышающая по этому критерию климатическую норму погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Средняя температура воздуха в третьем месяце лета на территории республики окажется выше нормы на градус. Последняя для региона в целом в августе равняется +17,7 градуса, а для Казани – +18,3 градуса. Таким образом, средние температуры составят +18,7 и +19,3 градуса соответственно.

При этом месячное количество осадков прогнозируется близким к среднемноголетнему. Для Татарстана в целом и для его столицы в частности это 54 миллиметра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца текущей недели в республике сохранится дождливая и умеренно теплая погода.