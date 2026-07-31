На V Казанском глобальном молодежном саммите состоятся пять открытых сессий

Одно из мероприятий III Казанского глобального молодежного саммита (2024 год)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На юбилейном, пятом по счету Казанском глобальном молодежном саммите будут организованы пять открытых сессий. Об этом сообщают инициаторы события.

Первую из открытых встреч, мастер-класс «Коммуникация как компетенция будущего: как быть услышанным в эпоху перемен», проведет Седа Каспарова. После этого она примет участие в ток-шоу с лауреатом Нобелевской премии мира и заместителем министра связи и информационных технологий Саудовской Аравии, а также с другими международными экспертами.

Мероприятие состоится в Центре уникального мастерства (ЦУМе) 28 августа в 10.00. Зарегистрироваться на него можно по ссылке, отмечают организаторы.

Седа Каспарова – основатель онлайн-школы по речи и голосу, инфлюенсер с более чем 3 млн подписчиков, эксперт по коммуникациям и общественный деятель. Она расскажет, какие навыки остаются незаменимыми даже в эпоху искусственного интеллекта, как превращать идеи в действия через речь, как говорить так, чтобы объединять людей, а не просто информировать. Также лектор поделится практическими приемами, которые помогут выступать увереннее.

Сразу после мастер-класса пройдет ток-шоу «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». В беседе также примут участие:

● лауреат Нобелевской премии мира 2007 года (в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата) Рэ Квон Чунг, также почетный профессор Инчхонского национального университета, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» и директор Ban Ki-Moon Foundation (Южная Корея);

● заместитель министра по вопросам навыков будущего Министерства связи и информационных технологий Королевства Саудовская Аравия Сафа аль-Рашед, также член совета директоров саудовской Национальной IT-академии;

● сооснователь и CEO онлайн-платформы обучения английского языка Novakid Максим Азаров.

Модерировать встречу будет капитан команды знатоков «Что? Где? Когда?» и куратор Co:Create HUB бренда Befree Алена Повышева.

V Казанский глобальный молодежный саммит пройдет в Татарстане с 26 по 30 августа. Основной темой события станет «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». Участниками форума станут около 250 делегатов из 40 стран: руководители ведомств по делам молодежи, труда, культуры, образования и науки, руководители международных организаций и высших учебных заведений, эксперты, молодые лидеры и инфлюенсеры.

При этом в рамках саммита предусмотрены активности, доступные для всех жителей и гостей Казани: фестиваль науки, открытые образовательные сессии и культурный фестиваль.

Организаторами события выступают Правительство РТ, Министерство науки и высшего образования РФ, Молодежный форум Организации исламского сотрудничества и Казанский федеральный университет. Соорганизаторы и партнеры – Министерство по делам молодежи РТ, «Движение первых», АНО «Академия молодежной дипломатии», Молодежный центр РТ и интернет-журнал Enter.