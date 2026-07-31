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ЛНР и Татарстан 31 июля 2026 09:18

Мензелинский район РТ передал комплекты спортивной одежды спортшколе Лисичанска

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Мензелинский район РТ передал комплекты спортивной одежды спортшколе Лисичанска
Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Воспитанники секции вольной и классической борьбы спортивной школы №1 Лисичанска получили комплекты борцовского трико для тренировок и соревнований. Форму для юношей и девушек передал Мензелинский район РТ, который адресно поддерживает юных спортсменов. Школа капитально отремонтирована при шефской поддержке Татарстана.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Спортивную одежду вручили на встрече с тренером школы Василием Корневым. «Форма – это часть подготовки. Когда у ребенка есть свое трико, он иначе выходит на ковер. Это сказывается и на настрое, и на результате», – отметил он.

В секции занимаются около 30 воспитанников, возраст – от шести лет. Дети готовятся к следующим соревнованиям. Ранее Мензелинский район уже доставил в Лисичанск 60 кубков. На турнире в Луганске – Кубке мастера спорта СССР Виктора Шкодюка – воспитанники школы взяли два первых места.

#ЛНР и Татарстан
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