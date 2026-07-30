115 км дорог и более 3 млрд рублей: итоги пятилетки подвели в Верхнем Услоне

Более 3 млрд рублей инвестиций, 115 километров построенных и отремонтированных дорог, обновленные объекты здравоохранения, образования и культуры – таких результатов удалось добиться Верхнеуслонскому району за последние пять лет. Итоги реализации народной программы и дальнейшие планы развития обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!».

Участниками форума стали председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин, глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин, депутаты, представители предприятий и общественных организаций, жители района.

С основным докладом выступил Евгений Варакин. По его словам, благодаря участию в федеральных и республиканских программах, а также поддержке руководства Татарстана за пять лет в развитие муниципалитета удалось привлечь свыше 3 млрд рублей.

«Общий объем средств, привлеченных в развитие Верхнеуслонского района за отчетный период, составил свыше 3 млрд рублей», – отметил глава района.

Одним из ключевых направлений стало развитие дорожной инфраструктуры. За пять лет в районе построили и капитально отремонтировали 115 километров автомобильных дорог. Продолжилась модернизация объектов здравоохранения: появились пять новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, капитально обновлены шесть действующих ФАПов, Центральная районная больница и врачебные амбулатории получили современное оборудование.

Значительные изменения произошли и в сфере образования. В нормативное состояние привели пять школ и детских садов, капитально отремонтировали девять школьных пищеблоков, в шести образовательных учреждениях открылись современные кабинеты по федеральной программе «Точка роста».

Продолжилось обновление учреждений культуры: капитальный ремонт прошел в районном Доме культуры, клубе поселка Октябрьский и Доме культуры села Коргуза, продолжается восстановление районного краеведческого музея.

За последние годы преобразились и общественные пространства района. Созданы шесть новых семейных зон отдыха, а по программе «Наш двор» благоустроены 26 дворовых территорий.

«Хочу отдельно поблагодарить жителей Верхнеуслонского района, которые активно голосовали за проекты благоустройства на портале Госуслуг», – сказал Евгений Варакин.

Параллельно продолжалась модернизация коммунальной инфраструктуры. В районе строились новые газовые сети, обновлялись системы отопления социальных объектов, введены в эксплуатацию семь многоквартирных домов, еще семь капитально отремонтированы.

«Мы создаем в районе современную комфортную среду не только для учебы, но и для жизни. Газификация и надежные коммуникации дают нашей молодежи главное – перспективу. Благодаря этому все больше молодых семей принимают решение остаться в районе и строить свое будущее именно здесь», – подчеркнул глава муниципалитета.

Отдельное внимание на форуме уделили программе самообложения граждан. Благодаря механизму республиканского софинансирования за пять лет удалось привлечь почти 90 млн рублей, которые направили на строительство сельских дорог, ремонт систем водоснабжения, благоустройство кладбищ, установку памятников и создание детских площадок.

Одним из важнейших направлений работы остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. При Кураловском доме культуры создан координационный центр помощи, во всех сельских поселениях работают волонтерские объединения.

По словам Евгения Варакина, с 2025 года все средства на поддержку военнослужащих аккумулируются через благотворительный фонд Верхнеуслонского района, что позволяет сделать эту работу максимально прозрачной.

С начала специальной военной операции из района отправлено 42 гуманитарных конвоя, а общий объем оказанной помощи превысил 180 млн рублей. Средства направляются на приобретение автомобилей, специальной техники, оборудования и гуманитарных грузов для бойцов, а также на восстановление подшефных городов Лисичанска и Рубежного. Семьям военнослужащих муниципалитет оказывает адресную помощь, помогает с ремонтом жилья, обеспечением дровами, сеном и решением коммунальных вопросов. Для детей участников СВО действуют льготы по оплате детских садов и школьного питания.

Подводя итоги, Евгений Варакин отметил, что район продолжит работу над развитием коммунальной инфраструктуры, модернизацией систем водоснабжения, реализацией национальных проектов и привлечением новых инвестиций.

Выступая перед участниками форума, Максим Топилин подчеркнул, что предложения жителей остаются основой дальнейшего развития народной программы. По его словам, за последние годы принято более 180 федеральных законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, совершенствуются меры помощи многодетным семьям, развивается система социальной газификации и цифровых государственных сервисов.

Отдельно парламентарий отметил устойчивость российской экономики в условиях внешнего давления.

«Несмотря на то что за последние пять лет против России введено порядка 33 тысяч рестрикций, это дало лишь импульс развитию нашего народного хозяйства. Страна сделала ставку на экономический суверенитет и развитие собственного производства», – заявил Максим Топилин.

В завершение форума состоялась презентация Электронной доски почета Республики Татарстан. В нее вошли 67 представителей 22 трудовых коллективов Верхнеуслонского района, добившихся высоких результатов в своей профессиональной деятельности.

После форума Максим Топилин вместе с Евгением Варакиным посетил подростково-молодежный клуб, где продолжается капитальный ремонт по национальному проекту «Молодежь и дети». После завершения работ здесь откроются пространства для «Движения первых», центра «Форпост», кружков робототехники и беспилотных технологий, а также спортивные и творческие площадки.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.