Лидеру ОПГ «Хади Такташ» вменяют еще одно заказное убийство

Дело о заказном убийстве 28-летней давности, совершенном в Казани, передано в суд. Об этом сообщает Управление следкома по Татарстану. Обвиняемыми по делу проходят два уроженца столицы РТ – 57-летний и 58-летний мужчины.

По данным следствия, преступление было совершено в 1998 году. Некий делец, намереваясь захватить бизнес одного из казанских предпринимателей, решил заказать его убийство. С этой целью он обратился к лидеру ОПГ «Хади Такташ» (речь с большой долей вероятности идет об известном казанском преступнике Радике Галиакберове по кличке «Раджа», отбывающем пожизненное), предложив ему 50 тысяч долларов за устранение бизнесмена.

Главарь группировки за 100 тыс. рублей привлек для убийства двух своих подельников. Один из них 25 октября 1998 года застрелил предпринимателя в подъезде дома по проспекту Ибрагимова, где тот проживал.

Раскрыть преступление следователи смогли лишь спустя долгие годы. Оба обвиняемых уже отбывают пожизненное заключение за совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений, а непосредственный исполнитель убийства скончался в 2016 году из-за болезни.