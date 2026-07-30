«Я выбираю небо», «Тарих фест» и Спасская ярмарка: куда сходить 1 и 2 августа

Первые выходные августа будут насыщены событиями на любой вкус. В рамках проекта «Лето в Татарстане» жителей и гостей республики ждут День арбуза, ночной забег «Ночная Чайка», конкурс невест, праздничные программы ко Дню железнодорожника, мастер-классы по татарским и русским танцам, а также спортивные соревнования, концерты и семейные праздники.





Фото: dumrt.ru

1 августа

Турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр» в Елабуге

1 августа с 9:00 на территории Елабужского городища пройдет V Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр».

В юбилейных соревнованиях примут участие лучники из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Астраханской областей, а также Казахстана, Узбекистана и Турции.

В программе запланированы зрелищные состязания лучников в исторических костюмах, семь соревновательных дисциплин, включая новые этапы «Мишень Дракон» и 3D-стрельбу по объемным мишеням.

Параллельно будет работать культурная программа с мастер-классами ремесленников, ярмаркой народных промыслов, выступлениями музыкантов, знакомством с булгарским наследием и угощениями, приготовленными на костре. Общий призовой фонд турнира составит 336 тысяч рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спасская ярмарка в Елабуге

1–2 августа в Елабуге будет проходить XVIII Всероссийская Спасская ярмарка, которая впервые расположится на территории городского ипподрома (ул. Пролетарская, 1е). Ранее ярмарка всегда размещалась на Шишкинских прудах, однако решили, что ей необходим больший масштаб.

На ярмарку приедут сотни мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов из разных регионов России. В программу также включены концертные выступления, юбилейный фестиваль авторской песни «ВДОХновение», а на территории Спасского собора одновременно пройдут мероприятия XIX Всероссийского фестиваля колокольного звона.

1 августа

9:00–20:00 – работа Спасской ярмарки: торговые ряды мастеров декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел, выступления творческих коллективов на главной сцене (ипподром, ул. Пролетарская, 1е).

11:00–13:00 – звон-концерт участников XIX Всероссийского фестиваля колокольного звона (территория Спасского собора, ул. Набережная, 14).

16:30–20:00 – гала-концерт XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «ВДОХновение» (ипподром, ул. Пролетарская, 1е).

2 августа

9:00–16:00 – работа Спасской ярмарки: выставка-продажа изделий мастеров, концертная программа с участием профессиональных артистов и фольклорных коллективов (ипподром, ул. Пролетарская, 1е).

11:00–13:00 – большой звон-концерт участников XIX Всероссийского фестиваля колокольного звона и вручение дипломов (территория Спасского собора, ул. Набережная, 14).

15:00–16:00 – торжественное закрытие XVIII Всероссийской Спасской ярмарки с награждением участников и организаторов (ипподром, ул. Пролетарская, 1е).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

XIX Всероссийский фестиваль колокольного звона в Елабуге

С 31 июля по 2 августа в Елабугу на Всероссийский фестиваль колокольного звона приедут профессиональные звонари, священнослужители, преподаватели и ученики школ колокольного искусства, фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, исполнители духовно-патриотических песен, а также музыканты, играющие на древнерусских инструментах – колесной лире и гуслях. Участниками станут более 150 человек.

1 августа:

10:00–11:00 – мастер-классы по колокольному звону и концертная программа звонарей. Ведущий – звонарь на билах, музыкант и поэт Габриэль Гайденак (сквер Спасского собора).

11:00–13:00 – большой звон-концерт участников XIX Всероссийского фестиваля колокольного звона (сквер Спасского собора).

13:00–14:30 – авторский концерт фронтового звонаря, участника концертных программ в зоне СВО Вадима Мартового (Республика Крым) и автора-исполнителя духовно-патриотических песен, диакона Николая Червона (Пермь) (сквер Спасского собора).

13:00–15:00 – выступления музыкантов-мультиинструменталистов на музейных площадках Елабужского государственного музея-заповедника: Музей-усадьба Н. А. Дуровой (ул. Московская, 123); Дом-музей И. И. Шишкина (ул. Набережная, 12); Литературный музей М. И. Цветаевой (ул. Казанская, 61).

15:00–16:30 – авторский концерт Вадима Мартового и диакона Николая Червона на главной сцене Спасской ярмарки.

15:00–16:30 – концертная программа ансамбля «Русь» Елабужского благотворительного общества «Благомир», народного вокального ансамбля русской песни «Забавушка» и народного вокального ансамбля «Элегия» (сквер Спасского собора).

16:00–18:00 – круглый стол «Звуки вечности: искусство колокольного звона» с участием звонарей, историков и краеведов (конференц-зал, ул. Гассара, 2).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День коня в Арском районе

1 августа в Арском районе состоится конно-спортивный фестиваль «День коня» – один из самых зрелищных летних праздников Татарстана. Он включит конные пробеги, скачки, турнир по национальной борьбе кореш, состязания всадников, концерт звезд татарской эстрады и праздничный салют.

С 4:00 – старт конных пробегов в селе Новый Кырлай.

Основная программа развернется на Центральном стадионе и ипподроме Арска.

16:00 – открытие фестивальной площадки. Начнут работу спортивные зоны, маркет ремесленников с изделиями мастеров Арского района и площадки национальной кухни. После открытия – конные скачки с участием лучших наездников со всей России. В программе – заезды на чистокровных, полукровных и татарских лошадях, а также новые дисциплины – скачки на пони и двухлетних лошадях.

17:00 — турнир по кореш среди взрослых спортсменов. Победитель в абсолютной категории получит главный приз – лошадь, а сильнейшие борцы также будут награждены денежными призами.

В течение дня пройдут традиционные состязания «Алгарыш» – борьба на лошадях, где участникам необходимо сбить соперника с седла, самому удержавшись верхом.

Также состоится конкурс «Самая образцовая повозка», где представят оригинально оформленные конные экипажи.

Призовой фонд скачек в этом году превышает 2,2 млн рублей. Победитель главного заезда на чистокровных лошадях получит автомобиль Lada Granta.

Вечером главная арена станет концертной площадкой. Перед зрителями выступят кавер-группа «Ялкын», Татьяна Ефремова, заслуженная артистка Татарстана Зульфия Шакирова и заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин.

В 22:00 – праздничный салют.

Фото: © «Татар-информ»

«Тарих фест»: Средневековье оживет в центре Казани

1 и 2 августа во внутреннем дворе Национального музея Татарстана пройдет фестиваль «Тарих фест», посвященный эпохам Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства.

1 августа:

13:30 – открытие фестивальной площадки. Начнут работу ярмарка мастеров, фудкорт и выставочные зоны.

14:00–16:00 – мастер-класс по арабской каллиграфии, где участники смогут научиться писать свое имя арабскими буквами.

14:00–17:00 – мастер-классы по шахматам, мини-турниры и исторические рассказы об игре.

14:30–15:30 – театрализованное открытие фестиваля «Ага-Базар», посвященное средневековому торгово-ремесленному пригороду древнего Болгара.

15:00–18:00 – мастер-класс по средневековой чеканке монет. Каждый сможет изготовить собственную сувенирную монету по древним технологиям.

16:00–17:00 – лекция-показ «Три царства – три сабли» о вооружении Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства.

16:30–18:30 – встреча с филателистами «История на почтовых марках, открытках и конвертах».

17:15–18:30 – лекция журналиста Павла Пряникова «Проклятье географии» о влиянии природных условий на историю народов Поволжья.

18:00–19:00 – спектакль «Театр теней: путешествие сквозь века».

18:40–19:20 – татарский акустический концерт. Песни группы из альбома «Восемнадцать» исполнит Булат Шайми. Среди них прозвучат и самые популярные композиции – «Ярату» и «Утрау».

«ӘтнәТуй» в Атнинском районе

В 11:00 в парке «Туган ягым» села Большая Атня пройдет III Открытый фольклорно-этнический фестиваль «ӘтнәТуй», посвященный татарским свадебным традициям.

Фестиваль начнется с шествия участников с народными песнями и гармонью по улице Чулпан, после чего состоятся парад коллективов, концертная программа и церемония награждения.

На протяжении всего дня будут работать тематические площадки. Гости смогут попробовать традиционные свадебные блюда 50–70-х годов прошлого века в гастрозоне «Туй ашлары», увидеть выставку свадебных нарядов и архивных фотографий, принять участие в мастер-классах ремесленной мастерской «Мәхәллә», посетить площадки с народными играми, песнями и детскими развлечениями.

Одним из самых ярких событий станет интерактивное представление татарских свадебных обрядов разных районов республики, а также конкурс невест с участием девушек Атнинского района.

В фестивале примут участие творческие коллективы Арского, Высокогорского, Балтасинского и Рыбно-Слободского районов. Перед зрителями выступят народная артистка России и Татарстана Винера Ганеева, заслуженные артисты Татарстана Алсу Хабибуллина и Ильгиз Закиев, этногруппа «Риваять», ABIEM Project и другие исполнители.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мультиспортивный фестиваль на Карабашском водохранилище

На Карабашском водохранилище впервые пройдет мультиспортивный фестиваль для всей семьи. В течение дня участников ждут соревнования по свимрану и трейлраннингу, детские старты, заплывы на сапбордах, мастер-классы, выставки, народные игры и вечерняя концертная программа.

Спортивная программа:

12:00 – старт соревнований SWIMRUN на дистанциях 3 и 6 км.

13:30 – награждение победителей и призеров SWIMRUN (3 и 6 км).

15:10 – детский забег на 300 м. 15:25 – детский забег на 600 м.

16:00 – старт трейла на 3 км.

17:00 – старт трейловых забегов на 13 и 26 км.

18:30 – награждение победителей абсолютного зачета на дистанции 13 км.

20:30 – награждение победителей абсолютного зачета на дистанции 26 км.

Развлекательная программа:

9:00–19:00 – работа семейных интерактивных зон.

13:00–15:00 – мастер-классы для детей.

15:00–18:00 – выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел.

16:00–16:30 – познавательная программа «Краеведческий квартал «Моя малая Родина!».

16:00–17:00 – мастер-классы народных умельцев «Сами себе мастера».

17:00–18:00 – игровая программа «Народные игры народов Поволжья».

17:00–20:00 – работа зоны кастомизированных обвесов.

18:00–19:00 – заплывы на сапбордах.

18:30–19:30 – концертная программа «Родина талантов».

19:00–19:30 – DJ-сет.

19:30–20:00 – выступление Ильгиза Шайхразиева.

20:00–20:30 – выступление хедлайнера фестиваля – группы «ДЫШАТЬ».

Утренняя пробежка с «5 верст» в Зеленодольске

В 8:45 в парке «Авангард» Зеленодольска все желающие могут присоединиться к традиционной утренней пробежке сообщества «5 верст».

После общей разминки в 9:00 участники выйдут на дистанцию в 5 километров, которую можно преодолеть в комфортном для себя темпе – бегом или шагом.

После финиша все желающие могут выпить чай, кофе и пообщаться с единомышленниками.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Турнир по пляжному волейболу (микст) в Челнах

В 9:00 на набережной имени Габдуллы Тукая в Набережных Челнах стартует турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд. В течение двух дней, 1 и 2 августа, участники будут бороться за победу в формате «микст», где в одной команде выступают мужчины и женщины.

Перед зрителями на берегу Камы развернутся матчи и зрелищные розыгрыши. Турнир объединит любителей пляжного волейбола и активного отдыха, а поболеть за команды смогут все желающие.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Авиационный праздник «Я выбираю небо» в Казани

В 13:00 на территории Центра семьи «Казан» пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо». Мероприятие познакомит с миром авиации, инженерных профессий и достижениями авиационной промышленности Татарстана.

Для посетителей подготовят «Аллею профориентации» с участием предприятий и учебных заведений отрасли, а также развлекательную программу, выступления творческих коллективов, мастер-классы и интерактивные площадки. Также состоится награждение работников авиационной промышленности Татарстана.

День арбуза

В 14:00 на площади у сельского Дома культуры в поселке Татарстан Тукаевского района пройдет спортивно-развлекательный праздник, посвященный Дню арбуза.

Гостей ждут спортивные состязания, веселые эстафеты, конкурсы и мастер-классы для детей и взрослых. Главным угощением праздника станут арбузы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фестиваль авторской песни и поэзии «ВДОХновение» в Елабуге

В 16:30 на Елабужском ипподроме состоится XXV фестиваль авторской песни и поэзии «ВДОХновение», который традиционно проходит в рамках Всероссийской Спасской ярмарки.

В юбилейный год организаторы посвятили программу авторам, исполнителям и участникам, многие годы развивающим фестивальное движение.

Перед зрителями выступят барды и поэты из Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска. Специальными гостями фестиваля станут автор-исполнитель Илья Оленев (Санкт-Петербург) и бард Валерий Боков (Казань).

«Соседские напевы» в парке имени Горького

В 17:00 в парке имени Горького в Казани состоится концертная программа «Соседские напевы» с участием Хора студенческих отрядов Республики Татарстан. В программе прозвучат известные российские и татарские песни, а также авторские композиции участников коллектива.

Гости смогут не только послушать живую музыку, но и сами выйти на сцену во время открытого микрофона, чтобы исполнить любимую песню.

«Легенды советского двора» в Мамадыше

В 17:00 на Центральной площади Мамадыша пройдет интерактивная программа «Легенды советского двора». Гостей приглашают вспомнить самые популярные дворовые игры прошлого и провести вечер всей семьей.

Участники смогут сыграть в лапту, городки, домино, попрыгать в «резиночку» и познакомиться с другими играми, которые были неотъемлемой частью детства нескольких поколений.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Летние вечера «Посиделки на скамейке» в деревне Аман-Ошторма

В 18:00 на площадке возле клуба в деревне Аман-Ошторма Кукморского района состоится вечер отдыха «Посиделки на скамейке».

В программе – концерт с участием местных артистов, стихи на татарском и русском языках, викторины и конкурсы, посвященные народным традициям.

Продолжит событие живая музыка, танцы под баян и любимые песни, а завершится вечер посиделками у костра с песнями под гитару, чаем и угощениями.

Традиционные игры народов Поволжья

В 18:00 на площадке лектория на улице Ярослава Гашека в Бугульме пройдет программа «Традиционные игры народов Поволжья». Гости смогут познакомиться с национальными играми русских, татар, чувашей, башкир и других народов, узнать историю их возникновения и принять участие в веселых состязаниях.

В программе запланированы татарская игра «Тюбетейка», русская эстафета «Бег в кокошниках», чувашская игра «Возьми тухью», башкирская командная игра «Юрта» и другие народные забавы, которые объединяют поколения и знакомят с культурными традициями народов Поволжья.

«Парк живых событий» в Кукморе

В 19:00 на Комсомольской площади Кукмора пройдет очередная программа цикла «Парк живых событий».

В программе: концертная программа, «Школа деревенских праздников» с традиционными татарскими играми и танцами, арт-гостиная с мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству, а также ретродискотека «Назад в 80-е» с популярными хитами прошлых десятилетий. Мероприятие рассчитано на гостей всех возрастов.

Фото: © «Татар-информ»

Ночной забег «Ночная Чайка»

В 22:00 на набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах стартует ночной забег «Ночная Чайка». Любителей бега ждут вечерняя трасса вдоль Камы, спортивная атмосфера и возможность преодолеть дистанцию в компании единомышленников.

Участники пробегут по одной из самых живописных городских набережных. Забег объединит любителей активного образа жизни.

Фото: © «Татар-информ»

2 августа

Второй день «Карабаш Феста»

Во второй день «Карабаш Феста» главным событием станут соревнования по плаванию на открытой воде. Также продолжится работа площадок для отдыха у воды, что позволит провести выходной всей семьей на берегу Карабашского водохранилища.

Спортивная программа:

8:30–9:00 – утренняя растяжка на главной сцене.

9:30 – старт заплыва на дистанции 5 км.

12:45 – награждение победителей и призеров на дистанции 5 км.

13:15 – старт заплыва на дистанции 1,5 км.

14:15 – награждение победителей и призеров на дистанции 1,5 км.

14:45 – старт заплыва на дистанции 750 м.

15:15 – награждение победителей и призеров на дистанции 750 м.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Второй день фестиваля колокольного звона в Елабуге: мастер-классы и большой звон-концерт

2 августа в Елабуге продолжится XIX Всероссийский фестиваль колокольного звона.

10:00–11:00 – мастер-классы по колокольному звону (сквер Спасского собора).

11:00–13:00 – большой звон-концерт участников XIX Всероссийского фестиваля колокольного звона, награждение победителей по номинациям и вручение дипломов участникам (сквер Спасского собора).

13:00–15:00 – концертная программа с участием ансамбля «Русь» Елабужского благотворительного общества «Благомир», народного вокального ансамбля русской песни «Забавушка» и народного вокального ансамбля «Элегия» (сквер Спасского собора).

13:00–15:00 – выступления музыкантов-мультиинструменталистов на музейных площадках Елабужского государственного музея-заповедника: Музей-усадьба Н. А. Дуровой (ул. Московская, 123); Дом-музей И. И. Шишкина (ул. Набережная, 12); Литературный музей М. И. Цветаевой (ул. Казанская, 61).

Фото: © «Татар-информ»

Второй день «Тарих феста»: дефиле, квиз и история Золотой Орды

Во второй день фестиваля посетители смогут увидеть вооружение и доспехи воинов, познакомиться с древней музыкальной культурой и принять участие в тематическом квизе.

12:00–13:00 – презентация второго тома книги историка Искандера Измайлова «Дела войны: вооружение и военное искусство средневековых государств Поволжья».

13:00–14:00 – исторический квиз «Колесо истории», в котором сможет принять участие любой желающий.

14:00–15:00 – открытый разговор на татарском языке о наследии Золотой Орды в российской истории с участием ведущих историков Татарстана.

15:00–16:00 – историческая реконструкция «Потрясатели Вселенной»: демонстрация оружия, доспехов и приемов владения вооружением воинов Золотой Орды.

16:00–16:30 – награждение победителей конкурса «Тарихи блогер».

16:00–17:00 – лекция-концерт «Уен коралларында гасырлар авазы», посвященная древней тюркской музыке, с живым исполнением старинных мелодий.

17:30–18:15 – рассказ и реконструкция костюмов жителей Золотой Орды, созданных на основе археологических находок.

18:30–19:00 – историческое дефиле, во время которого представят реконструкции одежды эпох Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства.

19:00–21:00 – Экскурсия «Гостиный двор XVI в.: от татарского караван-сарая до Национального музея». Экскурсовод – Алексей Клочков.

На протяжении всего дня также будут работать ярмарка мастеров, фудкорт и интерактивные площадки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа ко Дню железнодорожника у паровоза станции Свияжск

В 11:00 в сквере поселка Нижние Вязовые состоится праздничная программа, посвященная Дню железнодорожника. На сцене выступят солисты и творческие коллективы Нижневязовского Дома культуры с песнями о железной дороге, путешествиях и людях, посвятивших свою жизнь стальным магистралям.

Гости также услышат историю о развитии железных дорог родного края и проникнутся атмосферой романтики дальних поездок.

Местом проведения станет сквер у памятника-паровоза – одного из символов железнодорожной станции Свияжск.

Праздничная программа «Корни и крылья» в Нурлате

В 13:00 в сквере Железнодорожников Нурлата начнется праздничная программа «Корни и крылья», посвященная Дню железнодорожника. Для посетителей подготовлены тематические выставки, фотозона «Паровоз», спортивная площадка «Вагон здоровья», фудкорт «Вагон-ресторан» и развлекательные площадки для всей семьи.

В программе также – чествование трудовых династий, ветеранов отрасли и участников СВО, конкурс «Семейный фотоальбом» и концерт с участием творческих коллективов. Хедлайнером праздника станет народный ансамбль «Славица» из Самары.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мастер-классы по татарским и русским танцам – в Казанском Кремле

С 14:00 на площади у мечети «Кул Шариф» в Казанском Кремле продолжится цикл мероприятий «Вдохновленные Татарстаном». На сцену выйдут известные фольклорные коллективы Татарстана, которые познакомят зрителей с народной музыкой, песнями и традициями.

14:00 – выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Сорнай»;

15:00 – концерт фольклорного ансамбля «Каравон»;

16:00 – выступление тюрко-татарской этно-группы «Риваять».

Кинопоказы в Кукморе

В 19:00 на Комсомольской площади Кукмора состоится первый кинопоказ в рамках цикла мероприятий «Парк живых событий». Гостей приглашают провести летний вечер за просмотром художественного фильма.

Проект продолжится в течение августа: кинопоказы также пройдут 7, 9, 14, 16, 21, 23 и 28 августа.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Куда еще отправиться в выходные?

1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода для жителей и гостей республики будут проходить концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.

Одним из главных событий проекта вновь станет фестиваль добрососедства «Курше Фест». Его участники организуют дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.

В течение лета в городах и районах республики также будут проходить Дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков подготовят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.

По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжатся кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий остаются бесплатными для посещения.

Подробнее ознакомиться с программой проекта «Лето в Татарстане» можно на официальном сайте проекта и на ресурсах муниципальных образований республики.