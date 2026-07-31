Курьеров мошенников, которые развели студентку на 13 млн, арестовали в Казани

В Казани арестовали двоих мужчин по подозрению в причастности к мошенничеству в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД по РТ.

По данным правоохранителей, мужчины выполняли роль курьеров в мошеннической схеме, жертвой которой стала 22-летняя студентка. Девушка отдала им более 13 млн рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, аферисты выудили у нее код из СМС под предлогом замены кода домофона. После этого студентке стали звонить лжесотрудники различных ведомств. Они заставили ее «провести обыск» в родительский квартире, продемонстрировав на камеру семейные сбережения. После этого она встретилась с курьером на пляже в Воткинске Удмуртской Республики и отдала мужчине 10 млн рублей.

Затем аферисты заставили ее продать свой автомобиль BMW за 3,5 млн рублей. Вырученные деньги она также отдала злоумышленникам. Сразу после передачи денег мошенники перестали выходить на связь.

«Полицейские установили двоих подозреваемых. Обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается», – говорится в сообщении.