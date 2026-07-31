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Происшествия 31 июля 2026 15:42

Момент ДТП в Казани, где водитель сбил двоих мужчин и скрылся, попал на видео

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Момент ДТП в Казани, где водитель сбил двоих мужчин и скрылся, попал на видео

На видео попал момент страшного ДТП в Казани, где водитель влетел в двоих мужчин, а потом скрылся. Запись опубликовала городская Госавтоинспекция. Как сообщал «Татар-информ», один из пешеходов погиб, второго – увезли в больницу.

Происшествие случилось вчера ночью напротив дома № 1Б по улице Ольховой. Согласно данным правоохранителей, неустановленный водитель ехал по улице Советской, со стороны трассы М-7. На высокой скорости он сбил двоих мужчин, которые стояли на проезжей части. 32-летний пешеход скончался на месте. Водитель покинул место ДТП.

#автомобиль сбил пешехода #погиб мужчина #госавтоинспекции казани
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