Тукаевский район отправил на передовую 50-й гуманитарный конвой

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Из Тукаевского района в зону проведения специальной военной операции отправилась юбилейная, 50-я колонна с гуманитарной помощью для военнослужащих-земляков. Торжественный митинг объединил ветеранов СВО, волонтеров, руководителей предприятий и местных жителей. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы РФ Альфия Когогина и Айдар Метшин, депутат Государственного Совета РТ VII созыва Эдуард Шарафиев, а также глава Тукаевского района Камиль Назмиев.

Открывая мероприятие, глава района Камиль Назмиев подвел важные итоги масштабной гуманитарной миссии, которую район ведет на постоянной основе. Он подчеркнул, что за каждым собранным килограммом стоит искреннее желание помочь землякам.

По словам главы района, за все время из Тукаевского района на передовую было направлено: более 340 тонн гуманитарного груза, более 50 единиц автомобильной и специальной техники, более 14 тонн окопных свечей, более 4 367 маскировочных сетей, большие партии продуктов питания, личных посылок и вещей первой необходимости.

«На сегодняшний день это не просто статистика, это отношение – наше отношение к нашим бойцам, связь между нами, показывающая, что мы вместе с ними идем к нашей победе, – подчеркнул Камиль Назмиев. – Я очень благодарен нашим волонтерам, руководителям предприятий, главам сельских поселений, простым жителям, школьникам и детям, которые пишут письма, вдохновляя наших бойцов».

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Руководитель района также сообщил знаковую новость: вслед за конвоем в зону СВО отправляется официальная делегация Тукаевского района, которая лично встретится с военнослужащими-земляками на передовой для передачи груза и оказания моральной поддержки.

Особым моментом торжественного митинга стала церемония чествования земляков, вернувшихся с передовой. Служба участников специальной военной операции стала для всех присутствующих примером истинного мужества, воинского братства и несгибаемой воли.

В знак глубочайшей признательности за проявленный героизм состоялось вручение наград. Земляки тепло поприветствовали фронтовиков, выразив им искреннюю благодарность: «Наши храбрые бойцы, низкий поклон вам за смелость и верность долгу!»

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Главной новостью, с которой Альфия Когогина обратилась к присутствующим, стало присвоение Президентом России Владимиром Путиным почетного звания «Гвардейский» 430-му татарстанскому полку. Именно в этом подразделении сегодня несут боевую вахту многие бойцы, призванные из Тукаевского района.

«В первую очередь я хочу поздравить всех нас с тем, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил нашему Татарстанскому полку номер 430 звание Гвардейский. Давайте поаплодируем нашим братьям», – призвала Альфия Когогина.

Депутат выразила глубокую благодарность жителям района за их сплоченность и непрекращающуюся поддержку фронта. По ее словам, вклад каждого человека – от крупных производств до маленьких детей – формирует надежный и крепкий тыл.

«Дорогие тукаевцы, спасибо вам большое за ваши добрые сердца, за ваш патриотизм, за то, что вы даете нашим братьям в окопах веру, что они не одни. Наши селяне в это время растят хлеб. Наши предприятия производят все необходимое для фронта. Наши ветераны серебряного возраста в качестве волонтеров вяжут носки, плетут сети, варят варенье. И даже маленькие наши детишки со всей искренностью пишут стихи, письма и рисуют рисунки для своих земляков. Все это дает нам веру в то, что мы едины, а значит, мы непобедимы», – подчеркнула парламентарий.

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Слова благодарности бойцам, ветеранам СВО, волонтерам и всем неравнодушным жителям района также выразил депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва Айдар Метшин. В своем выступлении он подчеркнул особую значимость юбилейной колонны и выразил надежду на то, что в скором времени цели спецоперации будут достигнуты, а регионы смогут полностью сосредоточиться на мирном созидательном труде.

«Символично, что этот конвой пятидесятый. Хотелось бы, чтобы вот эта связь прервалась и чтобы, наконец, все свои силы, таланты, любовь и душу отдавали тому, чтобы развивалась наша территория, муниципальные образования, наш регион Российской Федерации, наша великая страна. И чтобы мы наконец достигли тех задач, которые определены Президентом нашей страны, главнокомандующим нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. И победа пришла в наши дома. Это обязательно наступит», – заявил Айдар Метшин.

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Особое внимание он обратил на духовную составляющую гуманитарной миссии, поддержав тезис главы района Камиля Назмиева о том, что регулярная помощь фронту – это прежде всего символ сплоченности российского общества.

«Я хочу обратить внимание на те слова, которые сказал Камиль Римович в своем выступлении, что это не только помощь, это единение, это показывает то, насколько мы вместе едины, и никакой враг нас не победит в таком единстве. Я всем хочу выразить слова огромной благодарности, дорогие друзья, за ваше отношение к тому, что мы делаем сегодня столь важной для нашей страны вообще, для мира жизни. Всем большое спасибо», – заключил депутат.

Юбилейный гуманитарный груз, собранный силами предприятий, аграриев и жителей Тукаевского района, уже направляется в зону боевых действий для передачи военнослужащим.

Материал подготовлен при участии Гулии Ибатуллиной