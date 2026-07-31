Александр Лапин: Татарстан стал мощным тыловым центром для фронта
Татарстан во время проведения специальной военной операции стал мощным тыловым центром для фронта. Об этом на форуме «Работаем на результат!» заявил Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.
«Татарстан, как и в годы Великой Отечественной войны, стал мощным тыловым центром и кузницей резервов для фронта. Десятки тысяч жителей нашей республики ушли добровольцами, 17 татарстанцев стали Героями Российской Федерации. По количеству боевых наград республика – в лидерах среди регионов страны», – подчеркнул военачальник.
Кроме того, Татарстан с первых дней проведения спецоперации включился в оказание помощи бойцам и новым регионам. Уже через неделю после начала боевых действий начала поступать первая шефская и гуманитарная помощь из республики, добавил Лапин.
«Сейчас главное – сделать всё, чтобы военнослужащие смогли вернуться к гражданской жизни, получить жилье, работу и поправить свое здоровье», – заключил он.