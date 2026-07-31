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Общество 31 июля 2026 14:55

Александр Лапин: Татарстан стал мощным тыловым центром для фронта

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Александр Лапин: Татарстан стал мощным тыловым центром для фронта
Генерал-полковник Александр Лапин
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан во время проведения специальной военной операции стал мощным тыловым центром для фронта. Об этом на форуме «Работаем на результат!» заявил Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

«Татарстан, как и в годы Великой Отечественной войны, стал мощным тыловым центром и кузницей резервов для фронта. Десятки тысяч жителей нашей республики ушли добровольцами, 17 татарстанцев стали Героями Российской Федерации. По количеству боевых наград республика – в лидерах среди регионов страны», – подчеркнул военачальник.

Кроме того, Татарстан с первых дней проведения спецоперации включился в оказание помощи бойцам и новым регионам. Уже через неделю после начала боевых действий начала поступать первая шефская и гуманитарная помощь из республики, добавил Лапин.

«Сейчас главное – сделать всё, чтобы военнослужащие смогли вернуться к гражданской жизни, получить жилье, работу и поправить свое здоровье», – заключил он.

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#александр лапин #СВО
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