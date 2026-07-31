Рост цен на жилье в Казани обогнал увеличение материнского капитала

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В Казани материнский капитал за последние десять лет стал покрывать меньшую долю стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Если в 2016 году выплата позволяла оплатить около 19% стоимости жилья, то в 2026-м – лишь 14%. Такие данные приводят аналитики компании «Этажи».

Исследование основано на сравнении стоимости типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м на вторичном рынке и размера материнского капитала в 2016 и 2026 годах. За это время размер выплаты вырос более чем в два раза – с 463 тыс. до 963 тыс. рублей. Однако цены на жилье росли быстрее.

Казань вошла в число городов, где доля маткапитала в стоимости квартиры сократилась наиболее заметно. За десять лет показатель снизился на 5 процентных пунктов. Более существенное падение зафиксировано в Краснодаре (-7 п.п.), Челябинске (-6 п.п.), Нижнем Новгороде (-6 п.п.), Омске (-6 п.п.) и Перми (-5 п.п.).

В среднем по России маткапитал сейчас покрывает 21% стоимости однокомнатной квартиры против 23% десять лет назад. По оценке аналитиков, сегодня размер выплаты все еще сопоставим со стандартным первоначальным взносом по ипотеке, однако дальнейший рост цен на жилье может снизить его роль при покупке недвижимости.

Для сравнения, в Москве доля материнского капитала за десять лет практически не изменилась – около 7–8% стоимости однокомнатной квартиры. А в ряде городов, напротив, значение выплаты выросло. Лидерами стали Сургут, Ханты-Мансийск и Уфа, где рост цен на жилье оказался ниже темпов увеличения размера господдержки.