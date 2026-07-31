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Общество 31 июля 2026 20:51

Минтранс анонсировал массовое внедрение биометрии для ж/д транспорта

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Минтранс анонсировал массовое внедрение биометрии для ж/д транспорта
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России планируют массовое внедрение биометрических технологий и сервисов на базе национального мессенджера «Макс» на железнодорожном транспорте. Об этом сообщили в Минтрансе по итогам всероссийского селекторного совещания по развитию отрасли.

Мероприятие прошло под председательством министра транспорта Андрея Никитина в преддверии Дня железнодорожника.

«Железнодорожный каркас страны: как развивается отрасль… Отдельный приоритет – цифровизация, в том числе с использованием ИИ. Планируется массовое внедрение биометрии и сервисов на основе национального мессенджера “Макс”», – говорится в сообщении Минтранса.

В ведомстве отметили, что развитие цифровых сервисов остается одним из ключевых направлений модернизации железнодорожного транспорта.

Системы посадки и оплаты с использованием биометрии уже внедряются в России. В частности, возможность посадки по биометрическим данным доступна на отдельных маршрутах поездов дальнего следования.

Кроме того, Российские железные дороги ранее запустили продажу билетов на электрички через мессенджер «Макс» в нескольких регионах страны. В дальнейшем планируется расширение таких цифровых сервисов.

#поезд #биометрические данные #мессенджер Max #железная дорога
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