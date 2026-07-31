Сергей Иванов переезжает в Москву: с чем он оставляет туризм в Татарстане

Рустам Минниханов подписал указ об освобождении с должности председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова. Он перейдет на должность первого заместителя корпорации «Туризм. РФ». Чем он займется на новой должности, какое наследие оставил в Татарстане, каким должен быть его преемник и какие главные задачи будут перед ним стоять – в материале.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сергей Иванов – в туризме Татарстана с 2007 года

С именем Сергея Иванова связано бурное развитие туристической отрасли Татарстана. С 2007 года он занимал разные должности в сфере туризма Татарстана. До 2009 года он возглавлял туристско-информационный центр Казани, затем на два года перешел на работу в Комитет внешних связей и туризма Исполнительного комитета Казани.

В 2010 году стал заместителем министра по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана и занимал этот пост до переформатирования ведомства в 2014 году, когда его разделили на три структуры: Министерство по делам молодежи, Министерство спорта и Госкомитет по туризму, который и возглавил Иванов.

На протяжении 12 лет он оставался бессменным руководителем ведомства, при нем туристический поток в республику, согласно официальным данным, вырос с 2,5 до 4,5 млн человек (если сравнивать данные 2014 и 2025 годов).

Теперь же на него обратили внимание на федеральном уровне. Раис Татарстана Рустам Минниханов освободил его от должности главы Госкомитета – судя по всему, для того, чтобы Иванов смог продолжить карьеру уже в Москве. По данным «Татар-информа», он перейдет на работу в корпорацию «Туризм. РФ», где займется проектом «Казань марина» и другими проектами, направленными на развитие туризма по всей стране.

Когда Сергей Иванов возглавил Госкомитет по туризму, республика уже была заметным туристическим направлением Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Создание Visit Tatarstan

Когда Сергей Иванов возглавил Госкомитет по туризму, республика уже была заметным туристическим направлением. Однако именно в последующие годы туризм начал превращаться в полноценную отрасль экономики.

Одним из первых крупных проектов стало создание туристического бренда Visit Tatarstan, объединившего под одной концепцией Казань, Болгар, Свияжск, Чистополь, Елабугу и другие территории республики. Вместо продвижения отдельных достопримечательностей Татарстан начал позиционироваться как единое направление с собственной культурой, гастрономией и маршрутами.

Параллельно продолжалось развитие ключевых точек притяжения. Болгар и остров-град Свияжск окончательно закрепились в числе самых посещаемых туристических объектов страны, а поток гостей в республику рос практически ежегодно.

Республика вошла в число ведущих туристических регионов России, а сама отрасль стала одним из драйверов развития сферы услуг, гостиничного бизнеса и малого предпринимательства.

Благодаря грантам в республике начали появляться модульные гостиницы, новые объекты размещения, благоустроенные туристические пространства и событийные площадки Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

От экскурсий к инфраструктуре: на что сделали ставку в последние годы

Затем акцент работы Госкомитета сместился с продвижения туристических маршрутов на создание современной инфраструктуры.

Татарстан активно включился в национальный проект «Туризм и гостеприимство», став одним из регионов-лидеров по привлечению федерального финансирования. Благодаря грантам в республике начали появляться модульные гостиницы, новые объекты размещения, благоустроенные туристические пространства и событийные площадки.

Одним из крупнейших проектов стала «Казань Марина» – будущий всероссийский центр речного туризма, для строительства которого Татарстан добился федерального финансирования инфраструктуры.

Еще одним приоритетом стало развитие новых видов путешествий. После открытия трассы М12 республика сделала ставку на автотуризм, развивая сервисы и маршруты для путешественников на автомобиле. Одновременно возрождалось пассажирское сообщение по Волге: расширялись маршруты скоростных судов, связывающих Татарстан с соседними регионами.

В последние годы Госкомитет также начал активнее работать не только с крупными туристическими центрами, но и с муниципалитетами. В районах республики стартовали стратегические сессии по созданию новых туристических продуктов, развитию гастрономических маршрутов и поиску местных точек притяжения. Речь шла уже не о продвижении отдельных объектов, а о формировании туристической экономики по всей республике.

Такой подход позволил перейти от развития отдельных достопримечательностей к созданию комплексной туристической инфраструктуры, которая должна обеспечить дальнейший рост отрасли уже после смены руководства Госкомитета.

«Сергей Иванов много лет вел грамотную политику по привлечению туристического потока»

Сергей Иванов на протяжении многих лет своей работы был на связи с владельцами отелей и ресторанов Татарстана, а также проводил с ними большую работу для того, чтобы стать еще привлекательнее для туристов. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

«Сергей Иванов на протяжении многих лет вел грамотную политику по привлечению туристического потока в Казань и Татарстан. Человек с большой насмотренностью и пониманием рынка. Вместе с владельцами отелей и ресторанов находил новые точки роста для отрасли, собирал нас и общался, передавая обратную связь от гостей, призывая пробовать новое», – подчеркнула она.

Шарафутдинова уверена, что переход на новую федеральную должность станет закономерным шагом вперед для Иванова.

«Важно, чтобы тот, кто возглавит Госкомитет теперь, сохранил все, что было наработано за эти годы и дал свое видение, куда региону развиваться дальше. Хочется, чтобы эту должность занял человек из индустрии, тогда нам будет проще взаимодействовать», – добавила собеседница агентства.

Новому председателю предстоит разобраться с ценами на туруслуги, которые уже смущают некоторую часть туристов, считает Шарафутдинова.

«Мы продолжаем держать руку на пульсе, но если ничего не изменится, то при нынешнем ценообразовании мы можем начать терять еще больше туристов», – заключила она.

«Сергей Иванов всегда был открыт и доступен»

Сергей Иванов всегда был на связи с представителями туротрасли, отметил в беседе с «Татар-информом» директор компании AVT Азамат Сабиров.

«С Сергеем Ивановым всегда было комфортно работать. Он плотно взаимодействовал с всеми, кто связан с отраслью туризма и был открыт для обратной связи. Это опытный человек, уверен, на новой должности у него все будет хорошо», – сообщил собеседник агентства.

Перед сменщиком Иванова на посту в Татарстане будет стоять ряд серьезных задач. В первую очередь, важно будет учитывать тенденцию к развитию внутреннего туризма, считает Сабиров.

«Думаю, сейчас нужно сделать ставку на развитие внутреннего туризма. В этом смысле потенциал остается огромным. Уверен, что именно с этой целью Иванова забрали в федеральную структуру, он знает, как это делать», – подчеркнул он.

У Татарстана остается большой потенциал в развитии речного туризма, уверен Азамат Сабиров.

Пока это направление только набирает обороты. Тем более символично, что одним из главных проектов Иванова на новом месте называют «Казань марину» в Лаишевском районе республики.

«Еще один момент, с которым предстоит столкнуться с некоторым несоответствием федерального, муниципального и республиканского законодательства в сфере туризма. Часто это становится барьером для инвесторов, которые хотели бы зайти на рынок», – добавил Сабиров.

«Эффективность работы нашего Госкомитета видна невооруженным глазом, думаю, Иванова поэтому пригласили в федеральную структуру»

Во время работы Сергея Иванова в Госкомитете РТ по туризму, отрасль показывала постоянный рост. Вызовом стало и большое количество международных событий, прошедших в республике, с которым туротрасль успешно справилась, отметил в беседе с «Татар-информом» основатель комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

«Я очень рад за Сергея Иванова, что он уходит на повышение. Однако я уверен, что и на федеральной должности он не будет забывать о Татарстане и сделает все возможное для развития отрасли», – заявил собеседник агентства.

Благодаря Госкомитету Татарстан стал одним из лидеров страны в сфере туризма: реализовывались инфраструктурные проекты, развивались главные турцентры, в целом, отрасль стала целостной и многообразной, продолжил Абдрахманов.

«Эффективность работы нашего Госкомитета видна невооруженным глазом. Думаю, именно поэтому Сергея Евгеньевича пригласили в федеральную структуру. Он – грамотный управленец», – подчеркнул он.

По его мнению, человек, который должен теперь возглавить Госкомитет РТ по туризму должен обладать очень хорошими коммуникационными навыками, чтобы поддерживать контакты на федеральном уровне и привлекать средства на развитие проектов в республику.

«Это должен быть идейный и энергичный человек, способный сплотить вокруг себя игроков отрасли. Также я жду, чтобы у нас в республике развивались национальные бренды, чтобы гости могли еще полнее погружаться в татарскую культуру и традиции», – сообщил Абдрахманов.

Новому председателю предстоит решить немало важных задач. Одной из главных станет решение логистических проблем, связанных с задержками рейсов в аэропортах страны. Здесь важно наладить контакты со всеми транспортными узлами и найти правильные решения, уверен собеседник «Татар-информа».

«Однако такая ситуация может стать и конкурентным преимуществом Татарстана. Когда многие южные направления сейчас испытывают трудности с туристическим потоком, именно республика, благодаря своему географическому положению, может стать основным направлением внутреннего туризма», – считает он.

Еще одним важным направлением, где у Татарстана остаются зоны роста – это санаторно-курортная сфера. Несмотря на огромный потенциал этого кластера, пока в республике мало современных санаториев и лечебниц. Это также станет вызовом для нового председателя, заключил Радик Абдрахманов.