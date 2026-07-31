Полиграфолог назвала главный признак возможной лжи в разговоре

Нервозность, отведенный взгляд или сбивчивая речь сами по себе не свидетельствуют о том, что человек лжет. Об этом «Радио 1» рассказала ведущий преподаватель Международной академии исследования лжи Людмила Мартьянова.

По словам эксперта, люди нередко принимают стресс за попытку скрыть правду. Но волнение может возникать во время собеседования, знакомства с родителями партнера, важного разговора или любого другого значимого события, поэтому делать выводы только по внешним признакам нельзя.

«Люди, например, под стрессом видят у человека ложь, а это собеседование. Он пришел, волнуется, ручки вспотели. Думают, что он слишком нервный – наверное, что-то скрывает. А ему 10 минут нужно, чтобы чуть-чуть адаптироваться, немножко прийти в себя», – отметила эксперт.

Мартьянова пояснила, что значение имеет не само волнение, а резкое изменение поведения после конкретного вопроса. Если человек внезапно начинает суетиться, меняется его голос или появляются физиологические признаки напряжения, это может стать поводом внимательнее присмотреться к его реакции. При этом подобные изменения не являются доказательством обмана, поскольку могут быть вызваны страхом конфликта, обидой или другими эмоциями.

По словам полиграфолога, сильное внутреннее напряжение может проявляться и в физиологических реакциях, которые человек практически не способен контролировать. В качестве примера она привела ситуацию, когда после неудобного разговора при прощании у собеседника оказываются холодными ладони.

«Мы общаемся, все хорошо, мы задали какую-то тему, притом, что она не несет стрессовый контекст. Вдруг вы произносите: “Мне там друзья говорили, что ты машину купил, а ты мне так и не отдал долг”. Поговорили, потом прощаетесь, а рука у него холодная», – рассказала Мартьянова.

Она подчеркнула, что холодные руки сами по себе ничего не доказывают, однако в сочетании с другими признаками могут указывать на внутреннее напряжение.

Эксперт также опровергла распространенное мнение о том, что лжецы обязательно избегают зрительного контакта. По ее словам, человек, скрывающий правду, нередко, наоборот, внимательно следит за реакцией собеседника, чтобы понять, поверили ли ему.

Главным ориентиром в разговоре Мартьянова назвала реакцию на прямой вопрос. Если вместо ответа человек начинает уходить от темы, раздражаться, шутить или задавать встречные вопросы, это может свидетельствовать о нежелании обсуждать ситуацию открыто.

«Ложь начинается со слов. Самый главный лайфхак – когда на прямой вопрос нет прямого ответа. “Дорогой, а где ты был?“ – “Что ты мне задаешь глупые вопросы?“, “А что у нас на ужин?“, “У тебя новая прическа?“» – смоделировала ситуацию эксперт.

По словам Мартьяновой, подготовленную ложь распознать значительно сложнее, поскольку человек заранее продумывает свою версию событий. В таких случаях она рекомендовала спустя некоторое время задавать уточняющие вопросы и сравнивать ответы: если история выдумана, ее детали со временем могут меняться.

Полиграфолог также призвала не строить разговор на обвинениях, если появились сомнения в словах собеседника. Она отметила, что окончательные выводы следует делать не по отдельным жестам или взгляду, а по совокупности обстоятельств, последовательности ответов и проверяемым фактам.