Татарстан вошел в число лидеров по биопромышленному потенциалу регионов

Татарстан вошел в число российских регионов с наиболее высоким потенциалом развития биоэкономики и промышленной биопереработки. Рейтинг субъектов подготовили компания Lindaily и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, данные имеются в распоряжении «Татар-информа».

Исследование стало первым рейтингом регионов по перспективам развития биотехнологий и биопереработки. В его основу лег анализ 85 региональных стратегий, а также данных об организациях, занимающихся биотехнологическими разработками. Эксперты оценивали регионы по двум показателям: количеству упоминаний биоэкономики в стратегических документах и числу организаций, работающих в сфере биотехнологий.

В топ-5 регионов с наибольшим биопромышленным потенциалом вошли Республика Татарстан, Белгородская область, Алтайский край, Краснодарский край и Республика Крым. Высокие позиции Татарстана авторы исследования связали с развитием кластеров «Биосистемы» и «Устойчивая энергетика».

Белгородская область вошла в число лидеров благодаря действующей биогазовой станции, Алтайский край – благодаря работе Федерального научного центра агробиотехнологий. Краснодарский край рассматривается как крупная научно-производственная база на юге России, а в Крыму развивается медико-биологический кластер.

Москва и Санкт-Петербург в региональный рейтинг не включались, однако остаются крупнейшими научными центрами страны из-за значительного числа организаций, занимающихся исследованиями и разработками.

Авторы исследования отмечают, что биотехнологии и биопереработка являются взаимосвязанными направлениями. Первое связано с созданием научных решений, а второе – с их практическим применением, включая производство биотоплива, экологичной упаковки и других продуктов из органического сырья.