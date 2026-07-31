Погода в Татарстане в августе: вернется ли жара после дождливого июля

Аномальной жарой за 30 градусов, прохладой и ливневыми дождями с грозами запомнился уходящий июль жителям Татарстана. Какой будет погода в августе «Татар-информу» рассказали в Гидрометцентре РТ.





На протяжении всего июля погода в Татарстане вела себя как капризная дама с частыми переменами настроения. 30-градусная жара сменялась заметной прохладой,

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Июль в Татарстане запомнился 30-градусной жарой и проливными дождями

На протяжении всего июля погода в Татарстане вела себя как капризная дама с частыми переменами настроения. 30-градусная жара сменялась заметной прохладой, МЧС Татарстана периодически рассылал предупреждения о грозах, шквалистых усилениях ветра, локальных ливнях и граде.

«Первая декада июля по температурному режиму оказалась на два-три градуса выше нормы. По количеству осадков она была очень разнообразной. Были районы – Мензелинск, Муслюмово, Акташ – где декадная норма значительно превышена, там выпало от полутора до трех норм. Были районы, где практически ничего не выпало. К примеру, в Чистопольском, Аксубаевском», – рассказал «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Вторая декада, вопреки ожиданиям, оказалась прохладной. Ее средняя температура по республике составила 19-21 градус и оказалась ниже нормы на один-два градуса. Лишь в отдельных районах на востоке температура была близкой к норме. При этом сложилась пестрая картина осадков. В некоторых районах выпало от 20 до70 мм влаги, а в Азнакаево – сразу 116 мм, что составляет 775% от нормы.

«Второй месяц был временами прохладным, осадки выпадали с избытком. Отмечалось опасное явление – «очень сильный дождь». Оно было зафиксировано 17 июля в Аксубаево (78 мм выпало за 12 часов) и в Камском Устье (50 мм за 12 часов). 18 июля в Азнакаево выпало 57 мм осадков, это тоже опасное явление», – отметил Гоголь.

Очень сильные дожди в июле зафиксированы на пяти метеостанциях.В некоторых районах были достигнуты 2-2,5 месячных нормы осадков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за обильных дождей в четырех районах случилось переувлажнение почвы

Июль оказался достаточно теплым, его средняя температура превысила климатическую норму, которая в среднем по республике составляет 19,9 градуса.

В третью декаду за счет антициклона, центр которого в те дни располагался над Уралом, температурный фон в республике поднимался до 35 градусов. Максимальное значение в Казани составило 34 градуса. Мы находились на западной периферии уральского антициклона.

«На конец июля по данным большинства метеостанций среднемесячная температура составляет от 21 до 22 градусов, что на один-два градуса выше климатической нормы. Это произошло за счет теплых первой и третьей декад», – пояснил Феликс Гоголь.

Град в июле выпадал неоднократно и локально. Сильный ветер порывами до 23 метров в секунду был зафиксирован на метеостанции Чистополя.

Заключительным аккордом второго месяца лета стал сильный дождь в ночь с 29 на 30 июля и в утренние часы в некоторых районах Татарстана. В Тетюшах выпало 52 мм осадков, что считается опасным метеоявлением. В некоторых жилых домах Приволжского района Казани из-за дождя и протечек затопило электрощитки в подъездах, жильцы остались без электричества.

«Очень сильные дожди в июле зафиксированы на пяти метеостанциях. Из-за обильных дождей в четырех районах – Елабуге, Мензелинске, Акташе и Тетюшах отмечено переувлажнение почвы или опасное агрометеорологическое явление», – добавил Феликс Гоголь.

В некоторых районах были достигнуты 2-2,5 месячных нормы осадков. К примеру, в Камском Устье, Кайбицах и в Дрожжаном.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в самом начале августа в Татарстане сохранится облачная погода с прояснениями. По республике пройдут дожди Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первую декаду августа температура воздуха будет ниже нормы

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в самом начале августа в Татарстане сохранится облачная погода с прояснениями. По республике пройдут дожди.

«Сейчас мы по-прежнему находимся под влиянием циклона. Сначала попадаем в центральную часть, а потом снова за холодным фронтом в тыловую часть, поэтому осадки будут разной интенсивности», – отметил Феликс Гоголь.

1 августа в отдельных районах республики пройдут грозы, возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Температуры воздуха в ночные часы составят 11-16 градусов, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

В воскресенье, 2 августа, в тылу циклона на востоке республики пройдут небольшие дожди. Температурный фон ночью будет в пределах 12-17 градусов, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

По данным Гидрометцентра России, первая декада августа будет прохладной, температура воздуха по республике ожидается на один градус ниже климатической нормы благодаря циклонической деятельности. Между тем синоптики не исключают возвращения жары.

Согласно скорректированному прогнозу, в последний месяц лета температура воздуха по Татарстану будет на один градус выше климатической нормы Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Возвращение аномальной жары в августе возможно. Бывали годы, когда август был теплее июня или июля», – сказал Феликс Гоголь.

Согласно скорректированному прогнозу, в последний месяц лета температура воздуха по Татарстану будет на один градус выше климатической нормы. В норме температура воздуха в августе по республике составляет 17,7 градуса, а по Казани – 18,3 градуса. Норма осадков в августе по республике и в Казани составляет 54 мм.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в соцсетях, что август в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет.

«Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы с незначительным – на полградуса-градус превышением, дождей выпадет около нормы», – отметил он.

По данным синоптика, температура воды в реках и озерах Центральной России составляет от 18 до 23 градусов. Это будет финал массового купания, заметил Тишковец.