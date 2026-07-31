Кинолог Голубев объяснил, почему собака может постоянно вылизываться

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Постоянное вылизывание у собак не всегда свидетельствует о заболевании, однако такое поведение требует внимания, особенно если оно появилось внезапно или сопровождается другими тревожными симптомами. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, причин подобного поведения может быть множество – от скуки и стресса до различных заболеваний, поэтому оценивать его необходимо в комплексе с общим состоянием животного.

«В любом случае, история требует диагностики, обращайте внимание на сопутствующие симптомы и особенно на то, появилось ли такое поведение внезапно или уже наблюдалось ранее», – объяснил Голубев.

Кинолог отметил, что в ряде случаев вылизывание является естественным поведением. Собаки очищают шерсть после прогулки, избавляются от непривычных запахов, например после купания, а также приводят себя в порядок после посещения туалета.

Если питомец постоянно вылизывает один и тот же участок тела, причиной может быть зуд, вызванный укусами насекомых, паразитами, дерматитом или грибковой инфекцией. На такие проблемы нередко указывают покраснение кожи, шелушение и влажная шерсть в пораженной области.

Кроме того, вылизывание может быть связано не с зудом, а с болевыми ощущениями. Специалист подчеркнул, что слюна собаки не способствует заживлению ран, а, напротив, способна занести бактерии. Именно поэтому после операций ветеринарные врачи используют защитные воротники и медицинские попоны, чтобы животное не могло повредить швы.

По словам Голубева, причиной навязчивого вылизывания также могут быть артрит, проблемы с анальными железами, послеоперационные швы, обработанные раны и другие состояния, требующие диагностики.

Иногда подобное поведение связано не с физическим состоянием, а с психологическими факторами. Недостаток активности, стресс или тревога могут заставлять собаку вылизываться, пытаясь таким образом успокоиться. В редких случаях, если питомец вылизывает себя до крови, а физиологических причин выявить не удается, речь может идти о состоянии, напоминающем обсессивно-компульсивное расстройство.

Кинолог добавил, что если во время вылизывания собака остается спокойной и легко отвлекается на игру или выполнение команд, поводов для серьезного беспокойства обычно нет. Однако при появлении беспокойства, поскуливания, покраснения кожи, проплешин, неприятного запаха или других необычных симптомов откладывать визит к ветеринарному врачу не следует.

Специалист подчеркнул, что подобные состояния требуют профессиональной диагностики, а заниматься самолечением или использовать народные методы недопустимо.