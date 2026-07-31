Стилист Темирлаева объяснила, кому не стоит носить леопардовые лосины

Леопардовые лосины могут визуально подчеркнуть объем ног, поэтому женщинам с крупной фигурой и полными ногами стоит осторожнее выбирать такую вещь. Об этом «Абзацу» рассказала стилист Наталья Темирлаева.

По словам эксперта, у каждой женщины свой стиль, поэтому универсального запрета на леопардовые лосины нет. Однако при выборе такого заметного предмета гардероба важно учитывать особенности фигуры и внешности.

Мелкий леопардовый принт на облегающей ткани, по мнению стилиста, может сделать крупные ноги визуально еще массивнее.

Темирлаева советует не покупать леопардовые лосины спонтанно и заранее продумывать, с чем их сочетать. Она считает, что в гардеробе такая вещь должна появляться скорее после базовых однотонных моделей, которые проще вписать в разные образы.

Если образ все же предполагает яркий принт, стилист рекомендует сделать его главным акцентом. Остальные элементы одежды при этом лучше выбирать более сдержанными, чтобы наряд не выглядел чрезмерно броским.