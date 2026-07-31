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Общество 31 июля 2026 14:12

Илья Вольфсон: Казань – в лидерах по строительству социальных объектов

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Илья Вольфсон: Казань – в лидерах по строительству социальных объектов
Илья Вольфсон в 2024 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань уже много лет лидирует среди мегаполисов России по такому критерию, как строительство социальных объектов. Об этом на форуме «Работаем на результат!» сообщил депутат Государственной Думы России от Татарстана Илья Вольфсон.

«Казань на протяжении многих лет занимает первое место среди городов-миллионников по строительству социальных объектов: школ, садиков, поликлиник, больниц. А также ремонтируется большое количество дворов и благоустраиваются общественные пространства», – отметил он.

При этом Вольфсон отдельно подчеркнул необходимость завершения строительства приемно-диагностического отделения 18-й горбольницы в Казани, где работы должны быть завершены в этом году.

#Казань #социальные объекты
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