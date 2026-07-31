В Казани на улице Павлюхина установят табло с данными о качестве воздуха

На автоматической станции мониторинга воздуха на улице Павлюхина в Казани установят цветное информационное табло. На нем в режиме реального времени будут показывать данные о содержании восьми основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщил министр экологии Татарстана Азат Зиганшин, передают «Вести Татарстан».

Благодаря табло жители и гости Казани смогут получать информацию о состоянии воздуха непосредственно на улице, без доступа к интернету. Сейчас показатели с государственных станций можно посмотреть на «Экологической карте Республики Татарстан». Ежегодно оборудование Минэкологии проводит более 4 млн измерений.

По данным ведомства, за последние 30 лет объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Татарстана сократился на 32%, при этом экономика республики выросла в 3,2 раза. В 2025 году объем выбросов составил 383 тыс. тонн, тогда как в 1998 году он достигал 563 тыс. тонн.

За тот же период объем сброса загрязненных сточных вод в республике уменьшился на 70%.

Мониторинг качества воздуха в Татарстане ведется с 2008 года. Сейчас система включает 17 государственных и 14 локальных станций, установленных на предприятиях. В общей сложности они проводят около 7 млн измерений в год.