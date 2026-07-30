Дороги, благоустройство и поддержку СВО обсудили на форуме в Тюлячах

Итоги реализации народной программы за последние пять лет и дальнейшие приоритеты развития обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который состоялся в Тюлячинском районе.

Главными темами встречи стали развитие социальной инфраструктуры, дорожное строительство, благоустройство, поддержка участников специальной военной операции и их семей.

В работе форума приняли участие депутаты Государственной Думы Рустам Калимуллин и Илья Вольфсон, представители партийного актива, руководители предприятий и учреждений, работники социальной сферы, общественных организаций, волонтерских объединений, участники СВО и члены их семей.

С основным докладом выступил глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин. Он отметил, что за последние пять лет благодаря участию в федеральных и республиканских программах в муниципалитете реализованы масштабные проекты в дорожном строительстве, благоустройстве, здравоохранении, образовании, спорте и жилищно-коммунальном хозяйстве.

По словам главы района, особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры, поддержке семей с детьми и участников специальной военной операции. Эта работа остается одним из приоритетов муниципалитета.

«Благодаря участию в федеральных и республиканских программах за последние пять лет в районе реализованы масштабные проекты в сферах дорожного строительства, благоустройства, здравоохранения, образования, спорта и жилищно-коммунального хозяйства. Район уверенно развивается. От имени жителей выражаю огромную благодарность руководству республики за оказываемую поддержку нашему району», — подчеркнул Айрат Фатхуллин.

В ходе форума участники обсудили реализацию народной программы, сформированной на основе предложений жителей. Как отмечалось, именно обращения граждан становятся основой для дальнейшей работы по развитию территорий и определению новых приоритетов.

Перед участниками также выступили депутат Государственной Думы Рустам Калимуллин, депутат Госдумы Илья Вольфсон и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ранис Файзуллин.

Они отметили значимость реализации федеральных и республиканских программ, благодаря которым в муниципалитетах появляются новые социальные объекты, ремонтируются дороги и создаются современные общественные пространства.

Кроме того, на форуме представили проект Электронной доски почета Республики Татарстан, учрежденной указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В августе и сентябре в республике пройдут встречи в трудовых коллективах и сходы граждан, на которых состоится чествование людей труда и вручение именных свидетельств.

Завершился форум открытым диалогом с жителями. Участники смогли задать вопросы, озвучить предложения и инициативы, которые будут учтены при формировании дальнейших планов развития Тюлячинского района.