Манекены, валюта, хомяки и котята: что находят в канализации Казани

Более 2 тыс. тонн мусора вытащил «Водоканал» из канализации Казани с начала года. Мэр города Ильсур Метшин заметил, что из таких находок можно сделать музей. Как аварийные бригады устраняют засоры, мэрия города показала сегодня журналистам в ходе пресс-тура.





Сегодня утром аварийная бригада МУП «Водоканал» работала во дворе дома №24 по улице Шуртыгина в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бригада «Водоканала» устранила засор канализации во дворе дома на ул. Шуртыгина

Сегодня утром аварийная бригада МУП «Водоканал» работала во дворе дома №24 по улице Шуртыгина в Казани. О неприятном запахе и всплесках воды из канализационного люка сообщили неравнодушные жильцы в кол-центр. На место выехали бригада специалистов и каналопромывочная машина. Работы велись под дождем.

«Сначала устраняли засор руками при помощи проволоки. Достали салфетки и другие инородные предметы. Потом выяснилось, что линия забита жиром. Пришлось ее промывать гидромашиной», – рассказал журналистам мастер аварийно-диспетчерской службы Камиль Хасанов.

Камиль Хасанов: «За прошедшие полгода «Водоканал» устранил более 10 тысяч аварийных заявок» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он пояснил, что в заставленных автомобилями казанских дворах проехать к колодцу на крупногабаритной технике невозможно. В этом году «Водоканал» обновил парк спецтехники на 12 единиц. Предприятие приобрело вакуумный погрузчик стоимостью 68 млн рублей, многофункциональную машину «3 в 1», которая совмещает функции вакуумной установки, гидродинамической промывки и манипулятора, а также две компактные каналопромывочные машины на базе «Газелей».

В них есть все необходимое – объемная бочка с водой, шланг с насадкой. Благодаря небольшим габаритам передвижные аварийные мастерские могут работать в труднодоступных местах и оперативно обслуживать растущий объем заявок.

«За прошедшие полгода «Водоканал» устранил более 10 тысяч аварийных заявок. В день одна бригада устраняет около 60 заявок. Линии забиты, некоторые заявки повторяются по два-три раза», – пояснил Хасанов.

Жители Казани выбрасывают в канализацию разный мусор – тряпки, салфетки и другие предметы личной гигиены. Встречаются необычные находки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новая техника ускорила борьбу с засорами до 15 минут

Раньше на устранение одной заявки бригаде «Водоканала» требовалось от 40 минут до часа. Благодаря новой спецтехнике теперь засоры устраняют более эффективно и быстро.

«Гидравлическая машина за счет давления пробивает и прочищает линию. Теперь мы устраняем засор всего за 10–15 минут», – сказал Камиль Хасанов.

Оказывается, жители Казани выбрасывают в канализацию разный мусор – тряпки, салфетки и другие предметы личной гигиены. Встречаются необычные находки.

«Когда вытаскиваем некоторые вещи, даже тяжело предоставить, как их вообще смывают. Доставали спецовки, куртки, бутылки. Иногда в канализацию попадают домашние животные – котята, хомяки», – констатировал Хасанов.

Строительный мусор – песок, куски керамики и плиты – застревает в трубах, образуя большие заторы.

«Нас уже ничем не удивишь. При аварийных работах на сетях канализации в трубах находили разные артефакты: голову манекена, бумажную валюту, игрушки, туалетные ершики, сотовые телефоны, металлолом. Эта коллекция у нас хранится на производственной базе на ул. Родины, 9. Есть 10–15 необычных экземпляров. Если их наберется слишком много, откроем музей и будем показывать», – отметил в беседе с «Татар-информом» начальник аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал» Роман Иванов.

По его словам, аварийные бригады вытаскивали из канализации застывший бетон, мастерок, шпатель, отвертку и многое другое.

В Приволжском районе Казани сейчас проводится реконструкция коллектора на ул. Технической Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 700 млн рабочие спасают двухметровый коллектор 1974 года

Далее журналисты отправились в Приволжский район Казани, где сейчас проводится реконструкция коллектора на ул. Технической. Объект был построен в 1974 году и является одним из крупнейших в городе, его диаметр – 2 метра. Из коллектора уже извлекли 70 тонн мусора и отвезли на полигон на семи «КАМАЗах». Только за 2025 год здесь произошло восемь аварий по причине стопроцентного износа сетей.

«Внутри двухметрового коллектора мы навиваем трубу. Между старой и новой трубой проведем забутовку. Пропускная способность коллектора – около 12 тысяч кубов в часы пик. Мы ее сохраняем и улучшим за счет новой трубы», – рассказал заместитель директора МУП «Водоканал» по строительству Алмаз Нигматуллин.

Рабочие восстанавливают сети методом спиральной навивки: труба формируется в действующем трубопроводе. С бобины сматывают полимерную ленту. Процесс навивки выполняет специальная навивочная машина, которую установили внутри колодца. Края ленты соединяются друг с другом, образуя сплошную конструкцию внутри восстанавливаемого трубопровода. Таким методом в этом году восстановят 1106 метров, и еще около 540 метров планируется восстановить на следующий год

Алмаз Нигматуллин: «В данный момент происходит промывка гидродинамической машиной, что увеличивает пропускную способность, уменьшает заиленность коллектора» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коллектор обслуживает около 300 тысяч абонентов – многоквартирные дома, детские сады, школы и больницы в Советском и Приволжском районах, а также Деревню Универсиады. Он включен в программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, запущенную Раисом РТ Рустамом Минихановым.

«Реконструкция началась в середине июня, планируем ее завершить к середине октября. В данный момент происходит промывка гидродинамической машиной, что увеличивает пропускную способность, уменьшает заиленность коллектора. Эффективность работ будет оценена при эксплуатации», – добавил Нигматуллин.

По его словам, на проведение работ выделено около 700 млн рублей. В рамках инвестпрограммы предприятия на ремонт и реконструкцию всех сетей тратится около 2 млрд рублей в год. Около полутора из них идут на ремонт сетей канализации и около 500 тысяч рублей – на реконструкцию сетей водопровода.

«Общая изношенность всех сетей составляет около 70–80%. Оценить это в деньгах не так легко, это сотни миллиардов», – отметил Нигматуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году по программе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предприятие восстановило три канализационных коллектора и один водопровод общей протяженностью 2,5 км. Стоимость работ составила 532 млн рублей. В этом году по программе направлено 1,6 млрд рублей на реконструкцию канализационных коллекторов со стопроцентным износом.

Также в этом году планируется восстановить 4,7 км сетей водоснабжения и 6,5 км сетей водоотведения, выполнить реконструкцию нескольких объектов канализационных и водопроводных насосных станций.