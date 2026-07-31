В Татарстане утвердят порядок выделения грантов на реабилитацию детей-инвалидов

В Татарстане предполагается утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета организациям, занимающимся комплексной реабилитацией и абилитацией детей-инвалидов по отдельным основным направлениям.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу. Документ подготовлен Минтрудсоцзащиты Татарстана, это же ведомство в случае принятия постановления будет контролировать процесс его исполнения.

Чтобы участвовать к конкурсе на предоставление гранта, реабилитационная организация, в частности, не должна являться иностранным юридическим лицом, входить в отечественный перечень экстремистов и террористов, список террористических организаций ООН, российский реестр иностранных агентов.

Кроме того, у организации-соискателя не должно быть задолженности по налогам и сборам либо она не должна превышать установленного размера, а также какой-либо задолженности перед Республикой Татарстан (в том числе по грантам), она не должна получать средства из бюджета РТ по иным программам и находиться в процессе реорганизации или ликвидации. Среди ее руководства не должно быть дисквалифицированных лиц.

Вместе с тем учреждение должно быть включено в перечень реабилитационных организаций, предоставляющих услуги по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации, но при этом не участвовать в выполнении государственного задания (заказа) по ним.

Отбор будет вести Минтрудсоцзащиты Татарстана через систему «Электронный бюджет», отмечается в проекте документа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике создана рабочая группа для пилотного проекта реабилитации детей-инвалидов.