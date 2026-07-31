«Помогаем найти призвание»: в РТ заработал Центр переподготовки ветеранов СВО

В казанском филиале фонда «Защитники Отечества» недавно презентовали Центр переподготовки ветеранов СВО. О том, как он работает, рассказал член Экспертного совета Госдумы РФ по образованию и молодежной политике, который принимает участие в организации филиалов Центра в регионах, Роман Султанов.





Член Экспертного совета по образованию и молодежной политике Госдумы РФ Роман Султанов

«У нас более 40 направлений обучения. Это и юридический факультет, факультет экономики, управления и психологии»

– Роман, расскажите, пожалуйста, о проекте. Какова его цель?



– Центр бесплатного обучения ветеранов СВО был создан по инициативе партии ЛДПР совместно с Университетом «Синергия», который является членом Ассоциации негосударственного образования, при поддержке Фонда «Защитники Отечества» два года назад. Центр переподготовки дает возможность бесплатно обучаться ветеранам и членам их семей. Можно получить высшее и среднее образование, а также дополнительное образование, то есть пройти курсы, переподготовку или повышение квалификации. Мы помогаем ветеранам адаптироваться, найти свое призвание, а в итоге и работу.



– Какие профессии можно получить?



– У нас более 40 направлений обучения. Это и юридический факультет, факультет экономики, управления, психологии, лингвистики, робототехники, кино и телевидения, дизайна и рекламы. В общем, направления разные, есть из чего выбрать. И что важно – учиться можно дистанционно. Как мы видим из статистики, гибкие формы обучения крайне важны для ветеранов и членов их семей, потому что речь идет о взрослых людях, у которых есть семьи, дети, возможно, какая-то работа. Поэтому нам важно создать такие условия для обучения, которые позволяли бы совмещать личные, семейные дела с получением образования.

В республиканском отделении ЛДПР состоялась встреча с ветеранами, участниками СВО и лидерами общественных организаций. На встрече было принято решение запустить Центр переподготовки для ветеранов СВО в Марий Эл

«В Центр зачислено порядка 15 тысяч ветеранов и членов их семей по всей стране»

– Как подать заявку? Где посмотреть более подробную информацию?



– В ближайшее время мы планируем провести мероприятие, где подробно расскажем о Центре и ответим на все интересующие вопросы. Будем рады видеть каждого. Информацию можно найти в моих соцсетях, а также на сайте центра. Так и набираете: «Центр переподготовки ветеранов СВО “Синергии”». Можно позвонить в Университет на горячую линию или обратиться в фонд «Защитники Отечества». Зачисление ветеранов СВО идет в течение всего года. Мы ждем и готовы помочь!

– Сколько человек уже прошли обучение и нашли работу?

– В Центр зачислено порядка 15 тысяч ветеранов и членов их семей по всей стране. Мы не просто даем образование – мы помогаем с трудоустройством. У нас есть партнеры среди работодателей, которые готовы брать наших выпускников. Большинство студентов выходят на работу по специальности еще до окончания обучения. Это главный показатель Центра: человек получает профессию и становится востребованным. И среди трудоустроенных есть ветераны СВО и члены из семей.

«Образование без психологического сопровождения часто не работает, поэтому мы уделяем этому отдельное внимание»

– Обучение – это важно, но многие ветераны сталкиваются с психологическими трудностями при возвращении к мирной жизни. Предусмотрена ли какая-то поддержка в этом направлении?

– Да, абсолютно верно. Образование без психологического сопровождения часто не работает. Поэтому в рамках центра мы уделяем этому отдельное внимание. С каждым обратившимся работает психолог – помогает снять тревожность, адаптироваться к новым условиям, определиться с выбором профессии. Это не менее важно, чем лекции и семинары. Человек должен чувствовать, что он нужен.

Фотографии предоставлены Ассоциацией негосударственного образования