ФАПы, школы, объекты культуры: в Атнинском районе подвели итоги работы

Фото предоставлено Гульнар Мухамедзяновой

В Атнинском районе Татарстана состоялся отчетно-программный форум «Работаем на результат!», на котором обсудили итоги реализации народной программы и основные направления дальнейшего развития муниципалитета.

В работе форума приняли участие глава Атнинского муниципального района Рустем Хисамиев, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей – помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев, депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рустам Калимуллин, а также представители учреждений социальной сферы, депутаты и руководители организаций района.

С основным докладом выступил Рустем Хисамиев. Он рассказал о результатах работы, проведенной в районе за последние пять лет в рамках реализации народной программы.

По его словам, в сфере здравоохранения в 2021–2026 годах в Атнинском районе построили пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов и провели капитальный ремонт одного ФАПа. В настоящее время завершаются масштабные ремонтные работы в здании районной центральной больницы.

Фото предоставлено Гульнар Мухамедзяновой

В сфере образования за последние пять лет в четырех школах района созданы центры «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа». Кабинеты химии, физики и биологии оснащены современным оборудованием. Также в пяти образовательных учреждениях обновили школьные столовые в рамках республиканской программы капитального ремонта.

Глава района отметил и развитие объектов культуры. За пять лет в муниципалитете модернизировали три учреждения культуры. Сейчас завершается капитальный ремонт в клубе села Малая Атня и здании центральной библиотеки. В селе Ары продолжается строительство дома культуры на 45 мест, открытие которого запланировано на сентябрь.

В рамках программ благоустройства в районе создали четыре общественных пространства, продолжаются работы по обновлению набережной в Атне. Кроме того, были благоустроены два двора по программе «Наш двор».

Фото предоставлено Гульнар Мухамедзяновой

В ходе форума также обсудили поддержку трудовых традиций и представили проект Электронной доски почета Республики Татарстан, учрежденной указом Раиса РТ Рустама Минниханова. Проект направлен на общественное признание профессиональных достижений жителей и сохранение уважительного отношения к труду.

Камиль Нугаев отметил, что жители оценивают работу органов власти по конкретным результатам.

Фарид Абдулганиев рассказал о значении малого и среднего предпринимательства для экономики муниципалитета. По его словам, 75% экономики Атнинского района приходится на малый и средний бизнес.

Фото предоставлено Гульнар Мухамедзяновой

Рустам Калимуллин в своем выступлении обратил внимание на развитие спортивной сферы и сохранение культурных традиций.

«Нас часто спрашивают, кому нужен татарский язык, кому нужна татарская борьба. Это нужно нам – татарскому народу», – сказал депутат.

Форум «Работаем на результат!» проходит в муниципальных районах Татарстана. В рамках встреч подводятся итоги реализации народной программы за пять лет и обсуждаются дальнейшие задачи развития территорий.

Материал подготовлен при участии Гульнар Мухамедзяновой.