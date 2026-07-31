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Общество 31 июля 2026 13:14

Каждый пятый клещ, снятый с жителя РТ, был инфицирован боррелиями

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В Татарстане почти 20% клещей, которых сняли с людей, были инфицированы боррелиями. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Почти 20% клещей, которые были сняты с людей, были инфицированы боррелиями. 14% клещей, которых мы собрали в природных условиях во время мониторинга, также были инфицированы боррелиями. Вирусами клещевого энцефалита инфицированы только 0,4% клещей, которые были сняты с людей», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Обработка территорий от клещей практически завершена. В этом сезоны были обработаны от клещей 3100 гектаров – это места массового отдыха: леса, парки, летние оздоровительные учреждения, объяснила Любовь Авдонина.

#роспотребнадзор рт #клещевой боррелиоз #клещи
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