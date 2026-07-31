Исторические поселения и инвестиции: в Казани пройдет форум «РЕБУС 2026»

Казань с 11 по 13 ноября примет IV Международный форум «РЕБУС 2026», посвященный градостроительству в исторических поселениях. В этом году форум впервые пройдет в партнерстве с Международной строительной неделей БРИКС.

В его работе ожидается участие представителей 65 регионов России и 28 стран СНГ, БРИКС+ и ШОС. Организаторы рассчитывают на более 2 тыс. очных участников и еще более 2,5 тыс. человек в формате ВКС.

Форум пройдет при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Минстроя России, федеральных ведомств и институтов развития.

По словам Минниханова, исторические центры остаются одним из главных достояний городов и одновременно могут быть источником экономического роста. Сохранение таких территорий повышает их туристическую привлекательность, увеличивает поток посетителей и стимулирует развитие местной экономики.

В Татарстан, отметил Раис республики, ежегодно приезжают около 4 млн туристов.

Главной темой «РЕБУС 2026» станет поиск баланса между сохранением исторической среды и развитием городов. Исторические территории привлекают жителей, туристов и инвесторов, но при этом застройщики сталкиваются с ограничениями, связанными с их особым статусом. Участники форума обсудят, как сделать этот статус не препятствием для развития, а инструментом качественного обновления городской среды.

В программе также рассмотрят, как согласовать национальные проекты с региональными программами, чтобы они дополняли друг друга, а не создавали дополнительные ограничения.

В этом году организаторы намерены сделать акцент на практических решениях. Вместо обсуждения проблем без конкретных результатов участникам предложат инструменты и подходы, которые уже применялись в Татарстане.

Деловая программа включает более 20 тематических сессий и пленарное заседание «Градостроительство в исторических поселениях: баланс сохранения и развития». Эксперты обсудят эффективность действующих государственных программ, противоречия в регулировании исторических поселений, инвестиционные механизмы и налоговые стимулы для строительных проектов.

Отдельные сессии посвятят цифровизации градостроительного планирования, подготовке кадров для строительной отрасли и международному опыту стран БРИКС+, ШОС и ЕАЭС.

В рамках форума пройдет смотр-конкурс «РЕБУС 2026: Наследие». Участники смогут представить проекты в пяти номинациях: «Лучшая концепция управления историческим поселением», «Прорыв в технологиях», «Лучший новый объект капитального строительства на исторической территории», «Лучший проект реновации и интеграции» и специальной народной номинации.

Победители получат информационную поддержку и возможность представить свои проекты на федеральных площадках. Подать заявку можно на сайте rebusforum.ru.

Еще одной площадкой станет выставка «Каркас времени. 10 лет решений». На ней представят результаты работы Межведомственной комиссии Татарстана по объектам культурного наследия.

Технологические компании также покажут свои разработки. В рамках битвы искусственных интеллектов «Наследие» IT-компании продемонстрируют решения для цифровизации градостроительного планирования и управления строительством.

Организаторы рассчитывают, что участники форума смогут увезти с собой не только новые контакты и идеи, но и конкретные алгоритмы для реализации проектов в своих регионах. По итогам «РЕБУС 2026» планируют подготовить методические рекомендации для регионов и федерального центра, а также предложения по изменению законодательства.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, в том числе Минстроя, Минкультуры и Минэкономразвития России, главы исторических поселений, девелоперы и строительные компании, архитекторы, градостроители, технологические предприниматели и производители инновационных материалов. Среди участников также будут представители институтов развития ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ, профессиональных ассоциаций и СМИ.

Для федеральных и зарубежных журналистов организуют пресс-тур. В освещении форума уже подтвердили участие ведущие российские деловые и отраслевые СМИ. Ключевые сессии можно будет посмотреть онлайн с синхронным переводом на русский и английский языки.

«РЕБУС» пройдет в Казани в четвертый раз. В 2023 году форум собрал участников из 50 регионов России и 15 стран, а число экспертов превысило 2 тыс. В 2024 году к нему присоединились представители 23 стран и 60 российских регионов. В 2025 году «РЕБУС» прошел совместно с форумом «РОСТКИ: Россия и Китай» и собрал 2,5 тыс. спикеров из 35 стран.

В 2026 году организаторы рассчитывают превратить «РЕБУС» в одну из главных площадок для выработки системного подхода к развитию исторических территорий.