«Здесь лечат очень хорошо»: как в Челнах помогают восстанавливаться бойцам СВО

В Госпитале для ветеранов войн Набережных Челнов продолжают комплексную реабилитацию участников специальной военной операции. Медицинскую помощь здесь оказывают не только жителям автограда, но и бойцам из 22 районов Татарстана. Работа ведется в том числе в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Путь каждого пациента начинается с кабинета №408. Здесь работает кураторский центр, где военнослужащим помогают оформить необходимые документы, пройти обследования и попасть к профильным специалистам.

Именно отсюда началось восстановление ветерана СВО с позывным Кондор. На передовую он отправился в 2022 году и служил в разведывательной роте. За время службы мужчина получил несколько ранений, однако после каждого лечения возвращался к сослуживцам.

«Первое ранение получил во время штурма Угледара в 2023 году. В БСМП удалили два осколка из голеностопного сустава, здесь же потом проходил реабилитацию и разрабатывал ногу», – рассказал военнослужащий.

Позже Кондор вновь вернулся в зону боевых действий, где получил травму колена, но продолжил выполнять поставленные задачи. Он вспоминает, что жители освобожденных территорий поддерживали российских военнослужащих.

«Люди были рады, просили нас не уходить. Мы помогали им топливом, продуктами, медикаментами, а они делились с нами домашней едой», – рассказал боец.

Лечение в госпитале предстоит пройти и участнику спецоперации с позывным Веселый. Контракт на военную службу он подписал в 2023 году. После атаки беспилотника получил травму и теперь проходит восстановление.

«Знаю, что здесь лечат очень хорошо, потому что специалисты очень хорошие», – сказал он.

По словам супруги военнослужащего Альбины, самым тяжелым временем были первые месяцы службы, когда связь с мужем практически отсутствовала.

«Когда приходит сообщение – живешь. Когда его нет, остается только ждать. Самое главное, чтобы все наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми», – поделилась она.

В госпитале с пациентами работает мультидисциплинарная команда врачей – хирурги, неврологи, специалисты по лечебной физкультуре, физиотерапии и медицинские психологи. Помимо восстановления после ранений, бойцам помогают справиться с тревожностью, нарушениями сна и другими последствиями боевого стресса.

«Мы помогаем восстановить когнитивные способности и проработать тяжелый опыт, чтобы человек смог использовать свои внутренние ресурсы для возвращения к мирной жизни», – рассказала медицинский психолог Елена Бугуцкая.

Как отметила старшая медицинская сестра госпиталя Елена Титова, многие пациенты сначала приходят замкнутыми, но постепенно начинают открываться.

«Со временем они начинают разговаривать, улыбаться. После курса реабилитации отмечают, что улучшилось не только физическое, но и эмоциональное состояние», – сказала она.

За время работы через Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах прошли лечение и реабилитацию тысячи участников специальной военной операции и членов их семей. Медики отмечают, что комплексный подход помогает бойцам быстрее восстановить здоровье и вернуться к привычной жизни.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой