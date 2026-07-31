Курс на результат: В Тукаевском районе подвели итоги пятилетки

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

В поселке Новый Тукаевского района состоялся форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за последние пять лет и обозначили основные задачи на перспективу.

В работе форума приняли участие глава Тукаевского района Камиль Назмиев, депутаты Государственной Думы Альфия Когогина и Айдар Метшин, депутат Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев, представители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений социальной сферы и общественных организаций.

С основным докладом выступил глава района Камиль Назмиев. Он рассказал о реализации инфраструктурных проектов, развитии жилищного строительства, модернизации коммунальных сетей, а также строительстве и ремонте социальных объектов.

По его словам, одним из главных драйверов развития стало жилищное строительство. В прошлом году в районе ввели в эксплуатацию 162,8 тыс. квадратных метров жилья, что превысило плановые показатели.

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Параллельно в муниципалитете велась масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. За пять лет в восьми населенных пунктах построили более 55 километров новых водопроводных сетей. Чистой питьевой водой обеспечили жителей сел Биклянь, Бетьки, Малая Шильна, Суровка, Саитово, Ургуда и Большая Шильна. Новые сети водоснабжения и около 10 километров дорог также появились в местах компактного проживания многодетных семей – в селе Биклянь и микрорайоне Подсолнухи деревни Азьмушкино.

За этот же период в районе капитально отремонтировали 45 многоквартирных домов, а по программе «Наш двор» благоустроили все 86 дворовых территорий.

Значительный объем работ выполнен в сфере образования. В районе построили детский сад «Ромашка» в селе Новотроицкое, новую школу в селе Шильнебаш и корпус дополнительного образования в Малой Шильне. Капитальный ремонт провели в Князевской, Круглопольской и Малошильнинской школах, а в 2026 году работы продолжаются еще в четырех образовательных учреждениях.

Отдельное внимание уделили развитию дорожной инфраструктуры. В муниципалитете продолжается строительство и ремонт дорог, а также развитие инженерных коммуникаций.

Подводя итоги выступления, Камиль Назмиев отметил, что район продолжит работу по реализации новых проектов.

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Депутат Государственной Думы Альфия Когогина в своем выступлении остановилась на реализации программы газификации. По ее словам, если в 2021 году уровень газификации Тукаевского района составлял 33%, то сегодня он достиг 96%.

«Для меня это пример того, что если берешь задачу и решаешь ее всем миром, вместе, то она обязательно решается», – сказала Когогина.

Она отметила, что за последние годы в районе также благоустроили парки и скверы в девяти населенных пунктах, открыли новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, обновили сельские школы и спортивные залы.

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин, в свою очередь, отметил высокие темпы развития муниципалитета и подчеркнул, что Тукаевский район остается одним из лидеров республики по объемам жилищного строительства.

«Говоря о Тукаевском районе, нельзя не отметить серьезный объем выполненных и даже, думаю, перевыполненных планов по строительству жилья. Это один из лучших показателей в республике на душу населения. Ввод в эксплуатацию 160 тысяч квадратных метров, включая индивидуальное жилищное строительство, наглядно говорит о развитии территории», – сказал Метшин.

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

По его словам, район сохраняет сильные позиции и в агропромышленном комплексе.

«Тукаевский район безусловно является лидером и в аграрном направлении. Его социально-экономическая стабильность и будущее развитие зафиксированы руководством республики. На самом высоком уровне отмечается, что у Тукаевского района очень высокий потенциал роста», – добавил депутат.

В завершение форума участникам представили проект Электронной доски почета Республики Татарстан, учрежденной указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Проект направлен на общественное признание профессиональных достижений жителей республики и сохранение трудовых традиций. От Тукаевского района в него выдвинуты 167 человек.

Напомним, муниципальные форумы «Работаем на результат!» проходят в Татарстане с 24 июля по 7 августа. На них подводят итоги реализации народной программы за последние пять лет, а также обсуждают приоритетные направления дальнейшего развития территорий.