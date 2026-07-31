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Общество 31 июля 2026 18:00

Роботы-доставщики в России будут ездить не быстрее 25 км/ч

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Роботы-доставщики в России будут ездить не быстрее 25 км/ч
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Роботы-доставщики в России в рамках нового экспериментального правового режима смогут передвигаться со скоростью не более 25 км/ч. Соответствующие нормы содержатся в проекте постановления Правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Документ предусматривает проведение трехлетнего эксперимента по использованию роботов-доставщиков в городской среде. Участниками проекта станут 35 регионов страны.

Согласно проекту, роверы смогут перемещаться по велосипедным дорожкам, тротуарам, в жилых зонах и по обочинам – в зависимости от особенностей дорожной инфраструктуры.

При движении по тротуарам и пешеходным зонам скорость роботов не должна будет превышать 10 км/ч. При пересечении проезжей части ограничение составит 6 км/ч, а на велодорожках и обочинах – 25 км/ч.

Кроме того, проект устанавливает правила взаимодействия роботов с другими участниками движения. В случаях, когда маршруты роверов пересекаются с пешеходами, велосипедистами или пользователями средств индивидуальной мобильности, приоритет будет оставаться за людьми.

#доставка еды #робот #дорожное движение
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