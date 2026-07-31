Созинов: Экономика не самоцель, мы живем для того, чтобы людям было лучше

Итоги развития Народной программы за предыдущие пять лет стали фундаментом гражданского мира и сохранения социального благополучия в республике. Об этом сегодня заявил депутат Госсовета РТ VII созыва, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов на встрече в рамках форума «Работаем на результат!».

«То, что сделано за предыдущие пять лет народной программой, дало в конечном итоге гражданский мир, рост экономики пусть даже очень небольшой и сохранение социального благополучия», – подчеркнул он.

По его словам, главным достижением стало безусловное выполнение государством своих обязательств перед гражданами.

«Экономика не самоцель, мы живем для того, чтобы людям было лучше. Удалось сохранить все социальные программы без исключения», – отметил Созинов.

Он добавил, что работа властей строится на трех неизменных приоритетах: обороноспособность, социальные программы и поддержка экономики на всех уровнях.