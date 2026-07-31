«Ведомости»: Селлеры предложили обязать маркетплейсы страховать товары продавцов

Союз электронной торговли (СЭТ) предложил законодательно обязать маркетплейсы страховать товары селлеров или создавать компенсационные фонды для возмещения ущерба в случае их утраты или повреждения, в том числе из-за форс-мажорных обстоятельств – пожаров, атак беспилотников и так далее. Соответствующие письма организация направила в Минпромторг РФ и компанию Wildberries, пишет газета «Ведомости».

Предложение СЭТ вызвано продолжающимися атаками украинских беспилотников на логистические комплексы Wildberries. В союзе пояснили, что предприниматели массово обращаются в организацию с предложениями по защите поставщиков в будущем. В СЭТ уверены, что отсутствие понятных механизмов компенсации подрывает доверие к инфраструктуре электронной торговли и создает риски для малого и среднего бизнеса.

В СЭТ призвали реализовать и ряд других мер, включая введения лимита комиссий для продавцов, которые используют схему FBS (то есть хранят товары на собственных складах и самостоятельно отгружают их). Тем же, кто хранит товары на площадках маркетплейсов, по мнению авторов обращения, следует разрешить бесплатно вывозить их оттуда. От штрафов за отмену запланированных поставок в сложившейся ситуации и вовсе следует отказаться.

Кроме того, в обращении Союза электронной торговли содержатся такие предложения, как предоставление льготных тарифов для отечественных производителей из реестра промышленной продукции, выравнивание комиссий для российских и иностранных селлеров, раскрытие методики расчета скидки постоянного покупателя (это позволит поставщикам планировать цены и оценивать финансовые результаты).

В Wildberries в ответ на призыв союза продавцов заявили, что подобные вопросы необходимо решать комплексно и совместно с профильными ведомствами, финансовыми институтами, страховым сообществом, отраслевыми объединениями и цифровыми платформами.

Склады маркетплейса стали целями для ударов ВСУ с 18 июля. В той или иной степени пострадали площадки в Котовске и Электростали (18 июля), Краснодаре и Невинномысске (22 июля), Шушарах и Утиной Заводи под Санкт-Петербургом, а также в Симферополе (24 июля), Рязани (29 июля), Пензе и Сарапуле (30 июля), Волгограде (31 июля). Некоторые атаки были неудачными, в некоторых случаях огонь удалось локализовать.

Среди работников компании есть погибшие и пострадавшие. Как минимум 8% (444 тыс. кв. метров) от общего объема логистических мощностей компании RWB выбыли из строя. Маркетплейс начал выплачивать компенсации продавцам, но те жаловались, что их размер в несколько раз меньше себестоимости товаров.

Генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев 22 июля предупредил, что у российских страховщиков нет системного решения задачи покрытия рисков от атак беспилотников.

«Риск, подлежащий страхованию, должен обладать категориями непредвиденности и случайности. А с учетом количества, частоты и последствий таких событий, они сейчас явно переходят из категории случайных в категорию ожидаемых, что требует незамедлительной реакции всех участвующих сторон и создания новых механизмов, помимо страхования», – пояснил представитель страховой отрасли.

Основатель компании Wildberries и глава RWB Татьяна Ким тогда же заявила, что маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов – как остро необходимого в нынешних условиях.

Вместе с тем позднее, 24 июля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не рассматривает меры поддержки страхового сектора из-а участившихся атак дронов на логистические центры маркетплейсов. Она уверена, что у страховщиков и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.

На следующий день, 25 июля, Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила Центробанк и Министерство финансов РФ разработать «жизнеспособную модель» страховой защиты работающих на маркетплейсах селлеров, в том числе от ударов беспилотников. Авторы послания пришли к выводу, что сейчас продавцы фактически не могут застраховать товары, переданные маркетплейсам.