«Водоканал» сократил время устранения засоров канализации до 15 минут

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня утром аварийная бригада казанского МУП «Водоканал» устранила засор канализации во дворе дома №24 на улице Шуртыгина. На месте побывали журналисты «Татар-информа».

На устранение засора выехали бригада специалистов и каналопромывочная машина на базе «ГАЗели». Работы велись под дождем.

«Устраняли засор руками при помощи проволоки. Достали салфетки и другие инородные предметы. Потом выяснилось, что линия забита жиром. Пришлось ее промывать гидромашиной», – рассказал мастер аварийно-диспетчерской службы Камиль Хасанов.

Он пояснил, что в заставленных автомобилями казанских дворах проехать к колодцу на крупногабаритной технике невозможно. В этом году «Водоканал» обновил парк спецтехники, приобретя 12 новых единиц. Предприятие, в частности, получило вакуумный погрузчик стоимостью 68 млн рублей, многофункциональную машину «три в одном», которая совмещает функции вакуумной установки, гидродинамической промывки и манипулятора, а также две компактные каналопромывочные машины на базе «ГАЗелей».

В таких машинах есть всё необходимое – объемная бочка с водой, шланг с насадкой. Благодаря небольшим габаритам передвижные аварийные мастерские могут работать в труднодоступных местах и обслуживать растущий объем заявок. Если раньше на устранение одной заявки бригаде «Водоканала» требовалось от 40 минут до часа, то теперь благодаря новой технике засоры устраняют за 10–15 минут.