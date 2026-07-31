Общественный совет Министерства образования РТ подвел итоги первого полугодия

В Министерстве образования и науки Татарстана прошло заседание Общественного совета при ведомстве по исполнению публично сформированных целей и задач за первое полугодие 2026 года.

В прошлом году Общественный совет при министерстве и его председатель Асия Тимирясова сформулировали следующие 7 задач на 2026 год:

Создать не менее 60 современных образовательных программ, которые помогут школьникам, студентам и взрослым получить востребованные в Республике Татарстан профессии (доклад читала руководитель направления по дополнительному образованию АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Виктория Дайлидо );

); Увеличить охват детей дополнительным образованием технической направленности с 10% до 15% (доклад читала начальник управления воспитания, дополнительного образования детей и развития психологического сопровождения Минобрнауки РТ Айгуль Кашапова );

); Обеспечить модернизацию 75% подведомственных профессиональных образовательных организаций с обновлением образовательных программ, повысить качество подготовки специалистов и увеличить трудоустройство выпускников по профессии до 70% (доклад читала начальник отдела развития среднего профессионального образования Минобрнауки РТ Любовь Митрофанова );

); Увеличить количество школьников и студентов, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской деятельности, на 3% (доклад читала начальник управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева );

); Обеспечить подготовку и закрепление не менее 80% выпускников вузов целевой формы обучения в школах по предметам «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» (доклад читала начальник отдела развития дополнительного профессионального образования Минобрнауки РТ Роза Шаяхметова );

); Обеспечить вовлечение не менее 25% родителей учащихся начальных классов в профилактику дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации республиканского конкурса «Родители за безопасность» (доклад читала Айгуль Кашапова);

В рамках реализации проекта «Физико-математический прорыв» обеспечить открытие не менее 100 новых кружков для 5-7 классов в школах республики и проведение мероприятий с участием ученых и популяризаторов науки с охватом более 3 тыс. школьников (доклад читала Роза Шаяхметова).

Из 18 членов совета в зале очно присутствовали девять, еще трое – в режиме онлайн. Председатель совета констатировала наличие кворума. Заседание прошло в присутствии заместителя министра образования и науки РТ Андрея Рюхова.

Члены общественного совета положительно оценили текущий статус задач. Половина задач на момент заседания уже выполнена, однако, например, совет не удовлетворил ход исполнения задачи по созданию современных образовательных программ. Несмотря на то, что сама задача технически выполняется и предварительно будет выполнена к концу года, член совета, проректор КИУ им. Тимирясова Игорь Бикеев задался вопросом, нужны ли эти образовательные программы ветеранам спецоперации?

Тематически схожие рекомендации давали и другие члены Общественного совета. Так, например, по вопросу увеличения популярности технического образования среди детей было предложено проводить больше мероприятий для мальчиков, связанных с моделированием и управлением БПЛА.

В ходе выступлений прозвучали интересные замечания. Так, например, оказалось, что наличие денежных поощрений для привлечения в педагогическую деятельность сегодня работает хуже, и молодые люди с неохотой выбирают данное направление.

«Даже если есть такие меры поддержки, молодые кадры особенно не хотят подавать свои документы даже за денежные поощрения. С трудом они подают, но без особого желания», – сказала Шаяхметова.

Вместе с тем в Общественном совете активно обсуждалась возможность не просто упразднения бюджетных мест с заменой их на целевые, но и уменьшение срока отработки с пяти до двух лет.