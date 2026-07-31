Чистополь трижды побеждал на конкурсе лучших проектов городской среды

Фото: © «Чистополь-информ»

Чистополь три раза становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом напомнил глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов, выступая на муниципальном форуме «Работаем на результат!». Участники мероприятия обсудили результаты реализации работы за пять лет и определили приоритеты дальнейшего развития Чистопольского района Татарстана, пишет «Чистополь-информ».

«На сегодняшний день по федеральному гранту в размере 97 млн рублей завершена первая очередь благоустройства улицы Ленина, активно ведется второй этап работ», – отметил руководитель муниципалитета.

Отдельно докладчик остановился на реализации программы «Наш двор». В прошлом году в районе благоустроили 15 дворовых территорий, в этом работы ведутся уже в 31 дворе. Чиновник поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку этой программы, которая заметно преображает облик города и делает жизнь жителей комфортнее.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства также наблюдается положительная динамика. За 2025 год был проведен капитальный ремонт 8 многоквартирных домов, в текущем году работы ведутся на 4 объектах. Помимо прочего, готовится проектная документация для двух домов, являющихся объектами культурного наследия.

Фото: © «Чистополь-информ»

Вместе с тем происходит обновление транспортной инфраструктуры. В 2025 году в нормативное состояние удалось возвратить 27 километров дорог. В 2026-м планируется отремонтировать более 25 километров дорожного полотна и провести реконструкцию двух мостов. Параллельно производится модернизация коммунальной инфраструктуры, пока – в центре Чистополя: после реконструкции водовода по улице Энгельса в этом году работы стартовали на участке от водозабора до улицы Ленина.

Отдельный блок своего доклада Дмитрий Иванов посвятил поддержке участников специальной военной операции и их семей. По его словам, в районе эта работа выстроена системно и находится на постоянном контроле.

С начала спецоперации из муниципалитета отправили на фронт и новые территории более 2 тыс. тонн различных грузов на 334 млн рублей. Передано 74 автомобиля, 91 мотоцикл, 15 квадроциклов, а также микроавтобус с прицепом. Семьи участников СВО получают адресную социальную, психологическую и материальную поддержку.

«Наша задача – чтобы ни одна семья военнослужащего не оставалась без внимания», – подчеркнул глава муниципалитета. Таким образом, он повторил сходный по духу призыв Президента России Владимира Путина.

Участвующее в этой работе волонтерское движение «Чистополь – фронту» объединяет территориальные общественные самоуправления, предприятия, школы и простых жителей. Добровольцы ежедневно шьют маскировочные костюмы, флисовые толстовки, тактические рюкзаки, носилки, плащ-палатки и балаклавы.

Фото: © «Чистополь-информ»

Республиканской повестке оказалось посвящено выступление заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николая Суржко. Относительно сферы ответственности своего ведомства он сообщил, что за пять лет число погибших на пожарах снизилось на 27,3%, а на воде – на 12,8%.

«Татарстан занимает шестое место в России по валовому региональному продукту, четвертое место по промышленности и сельскому хозяйству. Каждый третий грузовик в России – это наш „КАМАЗ“, 25% полиэтилена и 41% каучука в стране – тоже наши», – отметил замминистра.

Из медицинских достижений Суржко сказал о том, что в Татарстане работают 1654 фельдшерско-акушерских пункта, за 2025 год проведено более 30 тыс. высокотехнологичных операций, открылись два новых перинатальных центра, около 190 тыс. жителей прошли оздоровление в здравницах республики.

Говоря о достижениях образования, он упомянул, что за пять лет возведено 43 школы и 36 детских садов, в текущем году организован капремонт 76 СОУ и ДОУ. Кроме того, в 508 центрах «Точка роста» школьники осваивают робототехнику, 3D-моделирование, цифровые технологии и искусственный интеллект.

Федеральным спикером форума стал депутат Государственной Думы ФС РФ VIII созыва Олег Морозов. В своей речи он дал высокую оценку социально-экономическому развитию района и Татарстана в целом, отметив положительную динамику в различных отраслях.

Фото: © «Чистополь-информ»

Наряду с этим парламентарий ответил на актуальные для чистопольцев вопросы, среди которых – кадровый дефицит и отток специалистов, дополнительные меры поддержки для детей войны, перспективы развития малого и среднего предпринимательства.

В рамках деловой программы форума состоялась презентация Фестиваля труда и доблести, старт которому был дан в этом году. Как напомнили организаторы, 1 мая 2026 года указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова была учреждена Электронная доска почета РТ. Проект призван стать инструментом общественного признания профессиональных достижений и добросовестного труда граждан.

В августе-сентябре текущего года по всему Татарстану пройдут публичные мероприятия, тематические встречи в трудовых коллективах и сходы граждан. В ходе этих встреч будет организовано чествование лучших работников, которым будут торжественно вручены именные свидетельства о занесении на Электронную доску почета.

В настоящее время в проекте принимают участие примерно 4,5 тыс. предприятий и организаций республики. Общее количество запланированных к вручению именных свидетельств на данный момент достигает 15 тыс. От Чистопольского района участниками инициативы стали более 270 человек.