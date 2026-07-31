Шарафутдинова: Сергей Иванов вел грамотную политику по привлечению турпотока

Сергей Иванов на протяжении многих лет вел грамотную политику по привлечению туристов в Татарстан, отметила в беседе с «Татар-информом», комментируя переход Иванова на федеральную должность, генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

«Сергей Иванов на протяжении многих лет вел грамотную политику по привлечению туристического потока в Казань и Татарстан. Человек с большой насмотренностью и пониманием рынка. Вместе с владельцами отелей и ресторанов находил новые точки роста для отрасли, собирал нас и общался, передавая обратную связь от гостей, призывая пробовать новое», – подчеркнула она.

Шарафутдинова уверена, что переход на новую федеральную должность станет закономерным шагом вперед для Иванова.

«Важно, чтобы тот, кто возглавит Госкомитет теперь, сохранил все, что было наработано за эти годы и дал свое видение, куда региону развиваться дальше. Хочется, чтобы эту должность занял человек из индустрии, тогда нам будет проще взаимодействовать», – добавила собеседница агентства.